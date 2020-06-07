تنتظر مولود برج "الأسد" من الجمعة 5 إلى الخميس 11 حزيران أمور مهمة

مهنياً: اسبوع مهم تسير الاوضاع بشكل جيد وتعوض عن الوقت الضائع وتشهد على تجديد في محيطك المهني مع وجود القمر في القوس يوم السبت اي في موقع مهم يسرع الحركة ويدعمك بالحيوية والنشاط كل الامور تمشي كما تخطط لها بشكل عام تدخل اسبوع من الخلق والابداع والعطاء والاشراق جيد جداً يحمل الأخبار السارّة والمكافآت والذي يشجعك على خوض تجربة جديدة او سفر قريب تكثر النشاطات وتكون فترة مناسبة لكل انواع الانشغالات والمسؤوليات تتابع الوعود الفلكية الايجابية مع انتقال القمر الى برج الجدي يومي الاحد والاثنين تسكنك ديناميكية كبيرة ترضي طموحك فاوض بجرأة وأعد حساباتك بدقة وادرس خطواتك جيداً قبل الاقدام على اي مشروع نصل الى الفترة الاضعف يومي الثلاثاء والاربعاء ثلاثة ايام من المعاكسات مع انتقال القمر الى الدلو ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الجوزاء ما يجعلك تعيش اياما مليئة بالتعب ايام لا تبشر بالخير ترتفع خلالها حدّة المواجهة وتشتدّ الضغوط حاذر من تقلبات وخلافات فانت بغنى عن المشاكل والورطات لذلك حاول ان تنقي نفسك من السموم واهتم بصحتك النفسية والجسدية.نصيحة لا تؤزم الامور ولا تعرض استقراراك المهني الى المشاكل تتحسن الاجواء وتنقلب الحظوظ لمصلحتك مع انتقال القمر الى الحوت يومي الخميس والجمعة فتعيش اياما جميلة تصحح تسامح باختصار اسبوع متطلب لا تقاوم الرياح اذا شعرت بالضغوطات يبقى على مواليد العشرية الاولى الانتباه من السرعة والتسرع بسبب كوكب زحل المتنقل في الدلو.

عاطفياً: تعيش احلاما سعيدة وتنطلق نشيطا متحمسا لاقتحام مجالات جديدة او مغامرات لم تعرفها في السابق تحت تاثير الزهرة من الجوزاء ان الاجواء العاطفية تحمل لك الاستقرار والملذات وتعزز الثقة تبدو واضحًا في مواقفك الايجابية تجاه الشريك والاولاد والاهل والاحبة ومصمّمًا على تقوية العلاقة بينكما للعازب.إنّه أسبوع مناسب للإرتباط الجدّي وللتأكيد على الروابط وتعزيز العواطف والتعاطف مع الحبيب.

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