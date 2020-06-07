تنتظر مولود برج "السرطان" من الجمعة 5 إلى الخميس 11 حزيران أحداث جيدة

مهنياً: اسبوع جيد يحمل معه تيارات ايجابية ووعودا واتصالات غنية جدا وواعدة بالاحداث بالاخبار بالتغييرات والانتفاضات والمغامرات والفوائد الكثيرة والمعلومات التي تتعلق باسفار والمشاريع مع وجود القمر يوم السبت في القوس في مربع فلكي مع الشمس من الجوزاء ما يجعلك تقلب الصفحة وتنطلق بكل تفاؤل ونشاط يتبدل الوضع وتهدأ الامور وتدخل في دوامة فلكية يومي الاحد والاثنين مع انتقال القمر الى الجدي المواجه لبرجك الذي يحمل اليك ضغوط تراجع فشلا وتراجعا صحيا او حزنا تسرعا وانفعالا وعدم استقرار من الضروري ان تنتبه الى العلاقات المهنية والعائلية لا تجازف لانك تفتقد الى الحماية والحصانة كن مرنا ودبلوماسيا في التعاطي مع الظروف الحرجة لكن بالرغم من الاجواء المكهربة سيكون بانتظارك رحلة او عقد عمل او ترويج ناجح لاعمالك او شراكة كن متنبها وافتح عيونك جيدا يومي الثلاثاء والاربعاء تحت تاثير المثلث الفلكي للقمر من الدلو والشمس من الجوزاء الذي يناسبك تماما ويساعدك كي ترتب اوراقك وملفاتك وكي تعيد النظر في الكثير من الاستحقاقات الضوء الاخضر معك فتكون مرحلة مثمرة وغنية ناجحة ورابحة على كافة الاصعدة مهنيا ماليا وعاطفيا كذلك سوف تختم الاسبوع على ايقاع جيد جدا مع وصول القمر الى الحوت المائي الصديق ليشكل مربعا مع الشمس من الجوزاء يومي الخميس والجمعة فتكون عطلة اسبوع جميلة وناجحة فيقوى نجمك وتتلاقى الاخبار المهمة والسارة من الخارج او تسافر في رحلة عمل فلا تفقد الامل تابع ثابر اجواء ايجابية ترافقك وتخدم مصالحك اسبوع مفصلي حاسم يحمل اليك الكثير من المكاسب والربح المالي والمعنوي.

عاطفياً: تعاني من سؤ تفاهم وقلق مع وجود كوكب الحب في مواجهة برجك من الجوزاء الذي يجعلك تعيش مشاحنات ومواجهات فكن حذرا جدا وحافظ على استقرارك العائلي والزوجي والعاطفي بحيث تكثر المسؤوليات المعقدة والتي تسبب لك شعوراً بالاستياء والغضب لتنفعل وترتكب الاخطاء مع الاولاد الشريك والاحباء. للعازب انها فترة صعبة وتحتاج الى قدرة كبيرة على التحمل والى رحابة صدر وتسامح وتفهم.

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