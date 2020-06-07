تنتظر مولود برج "الثور " من الجمعة 5 إلى الخميس 11 حزيران أخبار سارة

مهنياً: اسبوع مهم ناجح يحمل اخبارا سارة ومفرحة بحيث يبتسم لك الحظ في بداية هذا الاسبوع المهم جدا الفعالة والنشيطة والسهلة تحت تاثير القمر من القوس يوم السبت الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء فيقدم لك مشروعا مهما وتخطط لسفر او تقوم به او يقدم لك عرضا مهنيا يجعلك مرتاحا للاوضاع وتشعر بسيطرة اكبر على اعمالك وتغمرك الشجاعة وتصلك اخبار مفرحة وتتعزز المعنويات يتابع الحظ طريقه مع وصول القمر الى برج الجدي الترابي الصديق يومي الاحد والاثنين يجعلك تعمل بطريقة جيدة تتقدم تتفوق اخبار ممتازة تصلك من الخارج تطمئن بالك فيلمع نجمك وتنتعش حيويتك فترة مثمرة وايجابية جدا حاول ان تنهي كل الاعمال الصعبة وان تستفيد من نوعية الوقت الغنية بالحظوظ لكن سوف تتعقد الامور وتسير بشكل بطيء فتكون الفترة الاضعف والاصعب يومي الثلاثاء والاربعاء ايام فارغة من الحظوظ تحت تاثير القمر من الدلو الذي يشكل مثلثا فلكيا ضاغطا مع الشمس من الميزان الذي يعطيك طاقة جارفة ويطلب منك ان تكون ذكيا متمكنا من قدراتك وكفاءتك وجاهزا لكل ما هو طارىء حاول ان تواجه المصاعب بجرأة فانت جريء ولا تنقصك لا الكلمة ولا الحجة تعود وتتحسن الاوضاع من جديد مع وصول القمر الى الحوت يومي الخميس والجمعة فتتحول عطلة الاسبوع الى احتفال انتصار تقدم ونجاح فرح وتسلية اسبوع جيد ونوعية الوقت ممتازة يبقى عليك ان تتصرف بموضوعية.لكن على مواليد العشرية الاولى الانتباه من تاثيرات كوكب اورانوس المتقلبة والحذر من تاثيرات زحل من الدلو. اسبوع مهم يحمل بعض المستجدات والرسائل الحلوة.

عاطفياً: ينتعش القلب وتعيش اسبوعاً رومانسيّاً فأنت ممتلئ سحرًا ونشاطًا وتبدو شغوفًا بالناس وبكل من تعرف وتحب ما يزال كوكب الحب الزهرة المتراجع في الجوزاء يغمرك بالوعود والافاق الجديدة ويحمل اليك السعادة والحب والغرام والتفاهم مع الشريك والاولاد والعائلة و يؤمّن لك الرفاهية المادية والمداخيل الجديدة والنجاحات المهنية والاجتماعية . للعازب قد تعرف لقاء استثنائيًا ويغمرك الحماس ويمتلئ قلبك حبًا وشوقًا. نصيحة لا ترفض الدعوات والعروض الاجتماعية الجميلة والملفتة للنظر.

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