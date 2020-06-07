منها السكاكين.. احذري وضع هذه "المواعين" في غسالة الأطباق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

غسالة الأطباق الأوتوماتيكية لدى الكثير من ربات البيوت، بمثابة آلة سحرية في المطبخ، لكن علينا معرفة الأشياء التي لا يجب وضعها بداخلها حتى لا تتلف.

لذا نقدم لكم مجموعة من الأشياء التي لا يجب وضعها في غسالة الأطباق، وفق ما نقل موقعا "thespruce" و"today".

- الملاعق الخشبية وألواح التقطيع:

يتسبب الماء الساخن والمسحوق في آلة غسل الأطباق في تلف وتشويه الملاعق الخشبية وألواح التقطيع، لذلك يجب غسلها يدويا.

- سكاكين المطبخ:

وضع سكاكين المطبخ في الغسالة يؤدي إلى خدشها، بالإضافة إلى تلف وفك المقابض الخشبية للسكاكين، وذلك بسبب مسحوق غسالة الأطباق القوي، لذلك من الأفضل غسلها يدويا.

- مبشرة الجبنة:

يفضل عدم وضع أي أداة مطبخ ذات حواف حادة في غسالة الصحون، لأن ذلك يؤدي إلى عدم تنظيفها بشكل جيد وستظل بقايا الطعام والأوساخ عالقة فيها.

- المقلاة غير القابلة للالتصاق:

نظرا للمنظفات القاسية ودرجات حرارة التجفيف المرتفعة التي يمكن أن تؤثر سلبا على الطلاء غير اللاصق، ما يؤدي ذلك إلى تكسير طلاء المقلاة، بالإضافة إلى تلف الطبقة العازلة وتقشيرها أثناء الطهي، ولا يتم ملاحظة هذه التأثيرات عند وضعها للمرة الأولى في غسالة الأطباق، ولكن مع مرور الوقت تبدأ هذه التأثيرات بالظهور.

- الأواني النحاسية:

المواد الكيميائية القاسية في منظفات غسالة الصحون، تسبب تآكل الأواني وظهور حفر بها.

- الأواني المزخرفة:

إذا كانت أواني الطعام الخاصة بك تحتوي على صور معدنية أو زخرفة ونقوشات، فمن الأفضل غسلها يدويا لمنع إتلافها والحفاظ على الرسومات الموجودة بها.

- أطباق الأكريليك أو الميلامين:

تحظى هذه الأطباق بشعبية كبيرة بسبب الألوان والأنماط الزاهية، ولكن ينصح عدم وضعها في غسالة الأطباق، بسبب ارتفاع درجات حرارة الماء والتجفيف ومنظفات غسالة الصحون القاسية التي يمكن أن تدمر الأطباق، بالإضافة إلى فقدان لونها وتصميمها.

- العبوات البلاستيكية:

يجب تجنب وضع العبوات البلاستيكية في آلة غسل الصحون، لأنها يمكن أن تتكسر أو تتشوه، أو حتى تذوب بفعل الحرارة.