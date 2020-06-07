محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:
يعتبر البصل من المكونات الأساسية في الكثير من الوجبات اليومية بالعديد من المطابخ حول العالم.
لكن فوائد البصل لا تقتصر على إضافته للطعام، إنما يمكن الاستفادة منه في المنزل بطرق أخرى، نستعرضها لكم بحسب ما أوضح موقع "ba-bamail"
- التخلص من لدغة الحشرات
افركي البصل على جلدك لتهدئة لدغة الحشرات أو النحل، سيساعدك على تخفيف الألم
- لتهدئة التهاب الحلق
يمكن عمل مشروب شاي البصل، من خلال غلي البصل مع الماء لتهدئة التهاب الحلق.
- تلميع المعادن
إذا كان لديك إكسسوارات مصنوعة من المعدن، فالبصل يساعدك على تنظيفها وتلميعها.
- تنظيف الشواية
البصل يساعدك على التخلص من بقايا الدهون والزيت الملتصق في الشواية بعد الاستخدام.
- التخلص من النمل
ضعي شرائح البصل في المناطق التي يكثر فيها النمل حتى تتخلصين منه.
- التخلص من رائحة الأرز المحترق
إذا احترق لديك الأرز عند الطبخ، ضعي نصف بصلة إلى جانب الحلة لامتصاص الدخان الناتج عن الاحتراق
- التخلص من رائحة الطلاء الجديد
ضع شريحتين من البصل في وعاء من الماء واتركهم في الغرفة المطلية حديثًا طوال الليل، سوف تلاحظين امتصاص الرائحة الناتجة عن الطلاء.
كانت هذه تفاصيل خبر ينظف المطبخ ويقلل التهاب الحلق.. استخدامات غير متوقعة للبصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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