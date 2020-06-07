احذر في زمن كورونا.. عادات خاطئة تفعلها في حياتك اليومية دون أن تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هناك العديد من العادات التي نفعلها خلال حياتنا اليومية، وقد تضر بنا وتتسبب في انتشار الجراثيم دون أن نعرف، لذلك يجب التخلي عنها فورا، خصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا.

- عدم غلق غطاء المرحاض:

يؤدي ترك غطاء المرحاض دون غلقه، إلى تطاير الرذاذ الموجود في ماء المرحاض الذي يحتوي على البكتيريا إلى الهواء، فيمكن للبكتيريا تلويث الأيدي وأسطح الحمام وفرش الأسنان وزجاجات الشامبو، بحسب ما ذكر موقع "thejakartapost".

- فتح المنتجات بأسنانك:

قد يكون من الأسهل فتح منتجات الطعام بأسنانك عندما لا تكون هناك أداة أخرى موجودة، ولكن هذه العادة يمكن أن تضر أسنانك، أيضا هناك خطر من انتشار الجراثيم، لأن البكتيريا الموجودة على العبوة ستصل إلى فمك ويمكن أن تسبب المرض.

- النفخ في شموع عيد الميلاد:

النفخ شموع عيد الميلاد هو تقليد جميل، ولكنه أيضا يسبب الضرر، لأن البكتيريا الموجودة داخل فمك ستنتشر على سطح الكعكة، وخلال تناولها فإن جميع ضيوفك معرضون لخطر الإصابة بالمرض، ووجدت دراسة أن نفخ الشموع يزيد من عدد الجراثيم والبكتيريا على الكعكة بنسبة 1400 بالمائة.

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- وضع القلم في الفم:

من العادات التي نفعلها تلقائيا، ولكن قد يكون يديك غير نظيفة أثناء الإمساك بالقلم أو أن القلم نفسه غير نظيف، ما ينتج عنه المزيد من البكتيريا والجراثيم.

- ترك الشعر يتراكم في الفرشاة:

ينسى البعض إزالة الشعر المتراكم في الفرشاة، ما يساعد على نشر الجراثيم، لأنها تتراكم بها الزيوت الموجودة في فروة الرأس وخلايا الجلد الميتة ورواسب منتجات الشعر، كل ذلك يسبب انتشار الجراثيم، لذلك من الأفضل التخلص من كل الشعر المتبقي في الفرشاة في كل مرة عند الانتهاء من تمشيط الشعر، بالإضافة إلى نقع الفرشاة في الماء الدافئ والصابون مرة على الأقل كل شهر.

- عدم تطهير لعب الأطفال:

خاصة عندما يكون لديك أكثر من طفل واحد أو يأتي أصدقاؤه في كثير من الأحيان، يجب عليك دائما تنظيف جميع الألعاب بانتظام، حيث إن الأطفال الصغار ذو جهاز مناعي ضعيف، وبالتالي معرضون للجراثيم عن طريق وضع الألعاب في فمهم، فيمكن مسح هذه الألعاب بالمناديل المطهرة أو وضعها في غسالة الأطباق.

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