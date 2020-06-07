موديلات رائعة من الفساتين الماكسي لإطلالة صيفية أنيقة

يفضّل الكثير من الفتيات ارتداء الفساتين خلال فصل الصيف، حيث تمنحهن الراحة، وتساعدهن على الحركة بسهولة، إلى جانب إعطاء مظهر جمالي وأنيق، وخلال السنوات الأخيرة، تعددت أشكال وتصاميم الفساتين بمختلف الألوان والأقمشة، لتناسب كافة الأذواق والمناسبات. وتُعد الفساتين الماكسي من أكثر الإطلالات المناسبة خلال فصل الصيف، سواء للعطلات أو للإطلالة اليومية، حيث تعطي الجسم مظهراً مثالياً وجذاباً، وفي هذا الألبوم؛ جمعت لكِ مجموعة من الموديلات لفساتين ماكسي لإطلالات صيفية:



فستان ماكسي سادة بحمالات

إذا كنتِ ترغبين في إطلالة بسيطة وأنيقة أثناء المشاوير النهارية السريعة خلال فصل الصيف، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان ماكسي سادة من القماش الشيفون أو الكريب أو التول حسب رغبتك، مع تنسيق حجاب من القماش المنقوش، أو ترك شعرك منسدلًا للخلف إذا كنت غير محجبة، ويمكنك تنسيق حذاء أو صندل ذي كعب عالِ، وشنطة صغيرة الحجم تناسب إطلالتك.

فستان ماكسي مطبع بالورورد بأكمام

إذا كنتِ ترغبين في إطلالة أنثوية ناعمة تناسب أوقات النهار والسهرات خلال فصل الصيف، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان ماكسي من القماش الشيفون أو الكريب، من تصميم الورود ذات الألوان الصيفية المبهجة، وتزيينه بحزام من نفس قماس الفستان عند الخصر ليعطيك مظهرًا جذابًا، كما يمكنك تنسيق حذاء ذي كعب عالٍ وشنطة كبيرة الحجم، لتُكملي إطلالتكِ، ولإطلالة أكثر أناقة بهذا الفستان؛ يمكنك تنسيق جاكيت جينز قصير، إلى جانب صندل مفتوح وشنطة كروس، وهي مناسبة للعطلات الصيفية والسفر، إذ تمنحك قدرًا من الأناقة والنعومة.



فستان ماكسي بتصميم منقط بحمالات

إذا كنتِ ترغبين في إطلالة صيفية ناعمة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان ماكسي طويل من الحرير أو الشيفون بتصميم منقط ذي دوائر متعددة الأحجام، سواء بحمالات أو أكمام، وتزيينه بحزام من نفس قماش الفستان أو رباط عند الخصر، مع تنسيق حذاء أو صندل ذي كعب عالٍ وشنطة صغيرة الحجم، وتناسب هذه الإطلالة المناسبات المسائية والسهرات، إذ تتميز بأناقتها وجاذبيتها.

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