ماذا يحدث للجسم عند تناول الوجبات السريعة يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يحب الكثيرون تناول الوجبات السريعة، سواء في الفطار أو الغداء، والبعض يعتمد في طعامه فقط على أطعمة الشارع يوميًا، بالرغم من الأضرار التي تسببها بالجسم.

وفي الولايات المتحدة فقط، ينفق الجيل الحالي 45% من المال المخصص للطعام شهريًا على الوجبات السريعة، وفقًا لبيانات معهد الغذاء.

ونوضح لكم تأثير الطعام السريع على الجسم في حال تناوله يوميًا، كما أوضح موقع "healthline"

- تؤثر على الجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية

تمتلئ معظم الوجبات السريعة، بالكربوهيدرات ونادرًا ما تحتوي على الألياف المفيدة للمعدة.

عندما تتناول هذه الكمية من الكربوهيدرات، يقوم الجهاز الهضمي بتحويلها إلى جلوكوز "سكر"، ما يؤدي إلى زيادة نسبته في الدم؛ فيفرز البنكرياس المزيد من الأنسولين، ما يؤدي مع الوقت إلى الإصابة بالسكر من النوع الثاني.

- أمراض القلب والسمنة

الأنسولين الذي يفرزه الجسم مع تناول الوجبات السريعة، ينقل السكر إلى جميع خلايا الجسم فتستخدم ما تحتاجه وتخزن الفائض.

نسبة الدهون المتحولة تؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول الضار في الدم، ما يزيد من نسبة الإصابة بأمراض القلب، فضلًا عن زيادة الوزن.

- الضغط على الأوعية الدموية

الوجبات السريعة تحتوي على كميات عالية من الملح، ما يؤدي إلى احتباس الماء، وينتج عنه شعور بالامتلاء.

وزيادة نسبة الملح في الطعام، يؤدي إلى زيادة ضغط الدم، ما يؤذي القلب ونظام عمل الأوعية الدموية.

- التأثير على الجهاز التنفسي

السمنة الناتجة عن التناول المستمر للوجبات السريعة، تؤثر على الجهاز التنفسي، وتسبب مشاكل مختلفة، منها الربو وضيق التنفس خاصة عند الأطفال.

كما أن زيادة الوزن المفرطة تضغط على القلب والرئة، فيشعر الشخص دائمًا بالإرهاق وعدم القدرة على ممارسة أي نوع من الحركة، مثل المشي أو صعود السلم.

- التأثير على الجهاز العصبي المركزي

التناول الدائم للوجبات السريعة يزيد من احتمالية الإصابة بالاكتئاب.

- التأثير على الجهاز التناسلي

الوجبات السريعة، قد تؤثر على مستوى الخصوبة، إذ أن الأغذية المصنعة تحتوي على مادة الفثالات وهي مواد كيميائية تؤثر عل عمل الهرمونات في الجسم، ما يؤدي لمشاكل في الإنجاب.

- التأثير على الجلد والشعر والأظافر

زيادة السكر وإفراز الأنسولين في الدم، قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب، والإصابة بالأكازيما خاصة المراهقين والأطفال لأنهم الأكثر تناولا للوجبات السريعة.

- التأثير على العظام

يمكن أن تزيد الكربوهيدرات والسكر في الوجبات السريعة والوجبات المصنعة من الأحماض في الفم.

يمكن لهذه الأحماض أن تكسر مينا الأسنان. مع اختفاء مينا الأسنان، يمكن للبكتيريا أن تترسخ، وقد تتطور التجاويف.

- السمنة

يمكن أن تؤدي السمنة أيضًا إلى مضاعفات كثافة العظام وكتلة العضلات. الأشخاص الذين يعانون من السمنة لديهم خطر أكبر في سقوط العظام وكسرها، ومن المهم الاستمرار في ممارسة الرياضة لبناء العضلات التي تدعم عظامك، والحفاظ على نظام غذائي صحي لتقليل فقدان العظام.