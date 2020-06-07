هذا ما يفعله تناول البطيخ في بشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - لا يعتبر البطيخ فاكهة ضخمة ترمز إلى الصيف وأيام العطلة، ولكنه أيضاً مكوّن جماليّ يستحق أن ندرجه في روتيننا التجميلي نظراً لخصائصه المملسة للتجاعيد والمعززة للإشراق، وفقا لشبكة "العربية".

يندرج البطيخ ضمن أنواع الفاكهة الإفريقية المصدر، وهو غنيّ بالماء والفيتامينات من فئةB وC بالإضافة إلى المغنيزيوم، والحديد، والفوسفور، والبيتا كاروتين. يعود لونه الأحمر الجميل إلى غناه بمادة الليكوبين التي تتميّز بكونها مضاد للأكسدة فعّال جداً في مواجهة الجذيرات الحرة. وهذا ما يفسّر تمتعه بخصائص مرطبة، مضادة للسموم، ومضادة للشيخوخة.

فوائد متنوعة

يتمتع البطيخ بتأثير فعّال على صحة ونضارة البشرة، فغناه بالمعادن والفيتامينات يساهم في تنشيط آليّة تجدد الأنسجة ويعزّز إنتاج الكولاجين أما غناه بالكروتينويدات فيعزز إشراقها ويحافظ على ثبات البرونزاج. وتكمن فوائد هذه الفاكهة في اللب، والعصير، والزيت المستخرج من البذور.

للبشرة المختلطة والدهنية

ينصح خبراء العناية الطبيعيّة بالاستعانة بزيت بذور البطيخ لمحاربة حب الشباب، فهو غني بالزنك والمغنيزيوم مما يساهم في التخفيف من إلتهاب البشرة ويساعد على التآم ندباتها. أما غناه بالفيتامينB6 فينظّم إفرازاتها الزهميّة.

يقلل من التجاعيد

إن غنى البطيخ بالفيتامينات من فئة B1 وB3 ينشّط آلية تجديد أنسجة البشرة ويرطبها بالعمق كما يعزز إنتاج الكولاجين مما ينعكس إيجابياً على ليونة الجلد ويحافظ على شبابه. أما الخصائص المرطبة التي يتمتع بها البطيخ وغناه بالبيتاكاروتين فيسعدان في الحفاظ على حيوية البشرة وتوحيد لونها.

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تجميل البشرة

أسهل طريقة لإدراج البطيخ في الروتين التجميلي اليومي هي باستعمال الزيت المستخرج من بذوره مباشرةً على البشرة صباحاً ومساءً. من أبرز خصائص هذا الزيت أنه جاف، تمتصه البشرة بسرعة ويسهل تطبيق الماكياج فوقه كونه لايترك آثاراً دهنيّة على البشرة. وتتميّز الأقنعة الطبيعيّة المصنوعة من لب البطيخ وعصيره بفوائدها العديدة:

ماسك البطيخ والبطاطا

لتحضيره يكفي سلق حبة من البطاطا وهرسها جيداً ثم خلطها بلب كوب من البطيخ وملعقة كبيرة من العسل. يُطبق هذا القناع على البشرة لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر. وهو يساعد على إنعاش البشرة، ترطيبها، وانقباض مسامها المتوسعة.

ماسك البطيخ وماء الورد

لتحضيره يكفي وضع الكمية نفسها من قشور البطيخ وماء الورد في الخلاّط الكهربائي ثم تصفية المزيج ووضعه في وعاء زجاجي يحفظ في الثلاجة. على أن يتم تطبيقه على قطنة واستعماله لمسح الوجه، والعنق، ومنطقة أعلى الصدر يومياً. اتركيه يجف على بشرتك قبل شطفها بالماء، فهو مرطب، مبيّض للجلد ومملّس للتجاعيد.

شرائح البطيخ

ضعي شرائح رقيقة من البطيخ الطازج على وجهكِ وعنقكِ وأنت ممددة للحفاظ على ثباتها. اتركيها لمدة 20 دقيقة قبل إزالتها وشطف الوجه بالماء البارد، فهي فعّالة جداً في ترطيب البشرة وحمايتها من الشيخوخة المبكرة.

ماء البطيخ والحليب

لتحضيرها ضعي في الخلاط الكهربائي مقدار كوب من لب البطيخ، ملعقة كبيرة من الحليب السائل، وملعقة كبيرة من الطحين. طبقي المزيج على البشرة لمدة 20 دقيقة قبل شطفه جيداً بالماء فهو فعال في علاج البثور والرؤوس السوداء.

البطيخ والبندق

لتحضيرها ضعي مقدار كوب من لب البطيخ في الخلاط الكهربائي واهرسيه جيداً ثم أضيفي إليه ملعقتين كبيرتين من الماء وملعقتين كبيرتين من بودرة البندق. استعيني بكرات قطنيّة لتطبيق الخليط على الوجه واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء فهو يساعد في تصغير حجم مسامات البشرة بشكل بارز.