فى ظل كورونا.. نصائح عليك اتخاذها عند العودة لمكان عملك

محمد اسماعيل - القاهرة - بعد تخفيف إجراءات الحظر لوقف تفشي فيروس كورونا في معظم بلدان العالم، بدأ الموظفون يعودون تدريجياً إلى مكاتبهم. وبما أن جائحة كورونا لم تنته بشكل كامل بعد، بات من الضروري أن يتخذ الموظفون إجراءات احترازية لمنع تعرضهم للعدوى.

فيما يلي مجموعة من الإجراءات الاحتياطية لحماية الموظفين من فيروس كورونا بعد العودة إلى مكاتبهم، وفق موقع تايمز أوف إنديا أونلاين، وفقا لما ذكره موقع"24 الإماراتي".

أثناء الذهاب إلى العمل

الذهاب إلى مكان العمل باستخدام وسائل النقل العام قد يعرض لخطر الإصابة، لذلك يجب الحفاظ على التباعد الجسدي ووضع الكمامة، وتجنب لمس الأسطح، مثل مقابض الأبواب والمقاعد.

كما يُنصح بالمعاملات الرقمية لدفع أجرتك بدل استخدام المال، وتجنب التنقل في ساعات الذروة.

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الحفاظ على التباعد الاجتماعي

بغض النظر عن مدى قوة مؤسستك أو إدارتك لضمان سلامتك في مكان العمل، فإن الممارسة الوحيدة التي تحافظ على سلامتك تتمثل في التباعد الاجتماعي، بالحفاظ على مسافة ستة أقدام أثناء الجلوس وحتى التحدث في المكتب.

ضع الكمامة واحتفظ بمطهر في متناول اليد وشجع زملائك أيضاً ذلك.

تجنب المصافحة ولمس الأسطح

المصافحة أو العناق أو أي نوع من الاتصال الجسدي مثل التربيت على الظهر أمر مرفوض في هذه الظروف. و بالإضافة إلى ذلك، سيكون من الأفضل تجنب لمس أي أسطح، مثل مقبض الباب، أو كمبيوتر زميلك المحمول وغيره.

الطعام مع الزملاء

كانت الحياة المكتبية قبل تفشي الوباء سهلة للغاية، وكان ممكنا تقاسم أو مشاركة زملاء الطعام الطعام، أما اليوم فيجب أخذ الطعام من المنزل، ومن الأفضل تجنب طلب الطعام من الخارج أو المقصف.

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