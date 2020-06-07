حيل لارتداء الجينز العادي من وحي الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 يونيو 2020 12:49 مساءً - يعتبر الجينز الستايل المريح الذي نعتمده في عطلة نهاية الأسبوع، أو ربما لأن اللون الأزرق يوحي بالستايل الكاجوال. ولكن بغض النظر عن فكرة العصرية والعملية التي ترافق الجينز، فإنك إن نسقتها بطريقة صحيحة واستخدمت الخدع المثالية، فإن طلاتك مع هذه السراويل قادرة على أن تنقلب لستايل مميز. في الحقيقة، أحياناً استبدال تي شيرت عادية بتوب حريرية أو من الدانتيل أو تغيير ستايل المكياج قادرة على أن تجعل لوكك مع السروال الجينز فاخر للغاية حتى في السهرات. اليك ببعض الأفكار.



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نسقيه مع توب منسدلة: اختاري توب من الكورسيه مع الجينز وستحوليه فوراً الى إطلالة مسائية، خصوصاً مع إضافة المجوهرات المميزة والأكسسوارات اللافتة.



لينا قزيز



أضيفي سترة بليزر: سترة بليزر رسمية، هي طريقة جيدة لمنح جينزك ستايل متوازن ما بين الشياكة والعصرية. اختاري سترة بطول الأوراك مع حذاء أنثوي وستكفلين بأن تتركي إنطباعاً لا ينسى. إن أردت ترك انطباع قوي، اختاري سترتك بلون زاهي للغاية.



إحملي حقيبة صغيرة للغاية: استبدلي حقيبتك النهارية بأخرى صغيرة للغاية، فهي ستضيف لمسة دقيقة ناعمة للوكك وستجعلها تناسب المساء. حقيبة الكلاتش سيكون لها التأثير ذاته.

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ريتا لمع





ارتدي الدانتيل فوق الملابس النهارية: إذا كنت ستتوجهين الى السهرة بعد العمل مباشرة، ضعي في حقيبتك توب قصيرة من الداتنيل وارتديها بدلاً من قميصك أو التي شيرت عندما تغيب الشمس. ستغير طلتك بالكامل بطريقة غير متوقعة. بوسعك أيضاً اختيار توبات مخرمة أو مشبكة وستقوم بالغرض نفسه.



أضيفي لمسات من المعدني: عندما ترغبين بالتخلي عن الكعوب الرفيع والصنادل غير المريحة في المساء، استبدليها بحذاء بطول الكاحل باللون المعدني. اللمعان القوي سيجعل جينزك يبدو غاية بالروعة والشياكة بطريقة غير متكلفة.



العنود بدر





أضيفي نقوش مثيرة: اتركي النقوش المثيرة أو الألوان النارية المغرية مثل الأحمر تقوم بهذه المهمة بسهولة عندما تنسقيها مع سروال جينز.



دعي الملابس الداخلية تظهر قليلاً: فتح ازرار قميصك للكشف عن لمسة لانجيري هي إحدى الطرق الأسهل لمنح جينزك بصمة مثيرة لأوقات السهر المتأخرة. اختاري صدرية مميزة مثل تلك المثلثة من الدانتيل للتأثير الأفضل.

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