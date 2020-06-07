اتجاهات موضة حقائب صيف 2020 من أهم الماركات العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 يونيو 2020 12:49 مساءً -

لأن الحقائب هي من أهم الاكسسوارات العملية التي تحتاجها المرأة لاستكمال إطلالتها على اختلاف المواسم والمناسبات، قدمت إلينا دور الأزياء العالمية لموسم صيف 2020 مجموعة لا تعد ولا تحصى من أبرز اتجاهات موضة الحقائب.

حقيبة من القش من فالنتينو Valentino



وقد جاءت بعض الحقائب كلاسيكية، وبعضها الآخر عصرياً ومبتكراً؛ كما ورصدنا عدداً منها بسيطاً وجذاباً بينما جاء الباقي ترندي إلى أقصى الحدود.

مهما اختلف ذوقك، فإننا واثقون من أنك ستجدين الحقيبة المثالية والأنسب لك من الباقة التالية التي سنقدمها إليك اليوم في «الخليج 365» من توقيع أهم الماركات العالمية.

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موضة حقائب صيف 2020 من توقيع أهم الماركات العالمية

حقائب الرافيا أو القش موضة صيف 2020

حقائب القش موضة صيف 2020

ما من اكسسوار مناسب تنسيقه مع حذاء القش espadrilles أكثر من حقائب القش أو تلك المصممة من مادة الرافيا لصيف 2020. فهي حقائب مصممة من مواد طبيعية وجداً عصرية هذا الموسم، كما وأنه يمكن تنسيقها مع مختلف الإطلالات النهارية سواء مع الدنيم أو الفستان. كذلك يمكن أن تأخذ حقائب الرافيا/ القش شكل كلاتش السهرة إذا ما كانت مرصعة بالتفاصيل.

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لفتتنا حقائب القش باللون الأحمر ضمن عرض أولا جونسون Ulla Johnson، وباللون البيج الراقي لدى فندي Fendi وفالنتينو Valentino.

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حقائب الكروشيه موضة صيف 2020

حقائب الكروشيه لصيف 2020



أضفت حقائب الكروشيه لمسة من الأنوثة التي ذكرتنا بجداتنا على منصات عروض صيف 2020. فجاءت بتصميم متوسط الحجم، ولون بيج صيفي مع ورود ثلاثية الأبعاد ضمن عرض أليكساندر ماكوين Alexander McQueen.

كذلك، ظهرت حقائب الكروشيه بقوة على منصة ألتوزارا Altuzarra، وقد لفتتنا هذه الحقيبة الزرقاء الكبيرة بتصميم Tote bag. نسقيها مع إطلالتك النهارية إذا ما كنت ذاهبة للتسوق، فهي تسع الكثير من الأغراض.

حقائب بمسكة يد خشبية من البامبو لصيف 2020

حقائب بمسة يد خشبية من البامبو لصيف 2020



جاءت الحقائب بمسكة اليد الخسبية المصممة من البامبو آخر صيحات موضة حقائب صيف 2020، مرجعةً إيانا إلى الزمن الجميل. فظهرت بقوة ضمن عرض برادا Prada مع جلد الأفعى الفاخر، كما رأيناها بأحجام متوسطة وألوان حيوية لدى ميوميو Miu Miu.

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