أطقم ذهب ناعمة لإطلالة أنيقة في صيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 يونيو 2020 12:49 مساءً - يُعد الذهب من أكثر المجوهرات المُفضلة لدى أغلب النساء، فهو يتميز بأناقته وفخامته، وإمكانية تصميمه بأشكال عديدة سواء كان مُرصعاً بالأحجار الكريمة أو بدونها، إضافة إلى ألوانه المتُعددة، مثل الأصفر والوردي والأبيض.

وعلى الرغم من أن الكثير من الأطقم الذهبية تشتهر بتصميماتها الفاخرة، ذات الأحجام الكبيرة والأحجار الكريمة باهظة الثمن، إلا أن دور المجوهرات الشهيرة، ومصممي الذهب في المتاجر المختلفة يحرصون أيضاً على تصميم أطقم الذهب الناعمة، نظراً لتفضيل بعض النساء لها، لما تمنحه من إطلالة بسيطة وأنيقة، تناسب أوقات اليوم المُختلفة.

وفي السطور التالية، تقدم لكِ "الخليج 365.نت"، مجموعة أطقم ذهب ناعمة لإطلالة أنيقة ومُميزة في صيف 2020.

أطقم ذهبية ناعمة من لازوردي

طقم ذهب من لازوردي

إذا كنتِ تبحثين عن تصميم أكثر فخامة وتميزًا بين موديلات الأطقم الذهبية الناعمة لعام 2020، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق من لازوردي، لطقم ذهبي يجمع بين ألوان الذهب الوردي والأصفر والأبيض، بتصميم الورود الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، التي تتدرج بشكل منتظم في القلادة والسوار، بينما صُمم الخاتم من وردة كبيرة من الذهب الأصفر، أما القرط فتم تصميمه من وردتين بحجمين مختلفين من الذهب الأصفروالأبيض.

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طقم ذهبي من الألعاب من لازوردي

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ولتصميم أكثر بساطة ونعومة يناسب الإطلالات الصباحية، صممت لازوردي هذا الطقم الذهبي المُميز من الآلات الموسيقية الصغيرة كالجيتار والبوق، المُصممة من الذهب الأصفر والأبيض والوردي، والتي تتدلى بنعومة من السلسلة والأنسيال، إضافة إلى راقصة باليه صغيرة من الذهب الأصفر تتوسط السلسلة، كما صُمم منها الخاتم أيضاً.

طقم ذهب من الذهب والألماس والزمرد

طقم ذهبي من الإيمرند

إذا كنتِ تبحثين عن تصميم أكثر فخامة لإطلالة مسائية أنيقة، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق، لطقم ذهبي يجمع بين الذهب الأصفر وأحجار الألماس التي تزين أحجار الزمرد الخضراء، حيث صُممت أحجار الزمرد بشكل بيضاوي أنيق تحيطه أحجار الألماس الصغيرة.

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طقم ذهبي ناعم بتصميم أوراق الشجر

طقم ذهب بتصميم أوراق الشجر

إذا كنتِ تبحثين عن تصميم أكثر نعومة وأناقة، يمكنكِ الاستعانة بهذا الطقم الذهبي الأنيق بتصميم أوراق الشجر الصغيرة، المُرصعة بأحجار الألماس، والتي تُزين القرط والقلادة بالكامل، إضافة إلى تصميم جزء كبير من السوار والخاتم منها، مما يمنحك إطلالة فاخرة وأنيقة وغير تقليدية.

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