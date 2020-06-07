مكياج غليتر..هذه أبرز المستحضرات التي تفي بالغرض

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 يونيو 2020 12:49 مساءً - لا يزال المكياج الغليتر موضة رائجة جداً وإحدى أكثر صيحات المكياج انتشاراً بين النساء. إلا أن اختيار مستحضرات المكياج البراقة، مثل ظلال العيون وأحمر الشفاه، يشكل تحدياً بالنسبة الى كثيرات من النساء، كون العديد منها لا يفي بالغرض، فإما تسيل وتفسد المكياج، أو تحول دون الحصول على مكياج غليتر أنيق. لذلك، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة رائعة من مستحضرات المكياج الغليتر، التي تخولك الحصول على مكياج غليتر مثالي.



Tom Ford Extreme Spark Lipstick

Tom Ford Extreme Spark Lipstick



يعد أحمر الشفاه هذا من علامة توم فورد Tom Ford من أفضل مستحضرات المكياج الغليتر، فهو يمنح المرأة شفاهاً متلألئة بارزة، حيث أن لونه غني جداً، فيتغلغل في الشفاه ليمنحها تغطية رائعة تدوم طويلاً. كما أنه يتوافر بدرجات عدة ليلائم جميع ألوان البشرة.

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Lancôme Juicy Tubes Original Lip Gloss in Birthday Confetti

Lancôme Juicy Tubes Original Lip Gloss in Birthday Confetti



لمحبات مكياج الشفاه البراق الناعم، يعد غلوس الشفاه هذا من لانكون Lancôme خياراً رائعاً، فهو يتميز بلونه الوردي المتلألئ الناعم، الذي يمنح الشفاه مظهراً رقيقاً جذاباً، ليضفي على إطلالة المرأة لمسة أنثوية جذابة.



Stila Cosmetics Glitter & Glow Liquid Eye Shadow

Stila Cosmetics Glitter & Glow Liquid Eye Shadow



يتميز ظل العين البراق هذا من ستيلا Stilla، بتركيبته التي هي عبارة عن جسيمات لؤلؤية براقة تضيء العين وتمنحها لمعاناً وجمالاً. وهو يتميز بتركيبته السائلة التي تجف بسرعة لتثبت طويلاً على الجفون.

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Pat McGrath Labs Blitz Astral Quad in Nocturnal Nirvana

Pat McGrath Labs Blitz Astral Quad in Nocturnal Nirvana



إنها مجموعة رائعة من ظلال العيون بألوان معدنية براقة أربعة، هي الأزرق، الأخضر، الذهبي والزهري. وهي تشكل إضافة مميزة الى حقيبة المكياج خاصتك، إذ تمنحك مكياج عيون متوهجاً براقاً يدوم لساعات طويلة.



Nyx Glitter Goals Liquid Eyeliner

Nyx Glitter Goals Liquid Eyeliner



يتيح لك هذا الأيلاينر الغليتر من Nyx، إبراز خط الرموش بأسلوب سهل ومتقن. مما يوفر لك مكياجاً براقاً ناعماً. بإمكانك اعتماده بمفرده، أو مع ظلال عيون ناعمة تجنباً للمبالغة. وتتيح لك تركيبته السائلة تطبيقه بكل سهولة وإتقان، فيثبت على خط الرموش ليدوم ساعات طويلة.



Ciaté London Marbled Metals Metallic Glitter Eyeshadow

Ciaté London Marbled Metals Metallic Glitter Eyeshadow



إن ظلال العيون هذه من Ciaté London، مزيج من الجسيمات العاكسة فائقة الدقة، بألوان متعددة الأبعاد التي صُممت خصيصاً لتؤمن لك تغطية كاملة ومظهراً متألقاً براقاً. كذلك، تتميز بتركيبتها الكريمية التي تنساب بسهولة على الجفون لتدوم ساعات طويلة.

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