أفضل ماسك للشعر المصبوغ من الخلطات المنزلية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 يونيو 2020 12:49 مساءً - يكثر البحث عن خلطات منزلية ووصفات طبيعية تمنحكِ أفضل ماسك للشعر المصبوغ، إذ تحتاج المرأة جداً إلى ماسك للشعر المصبوغ خاصة تلك التي تغيّر لون شعرها بشكل دائم ما يجعلها بحاجة إلى عناية خاصة بشعرها، لكي تحافظ على لونه أطول فترة ممكنة من جهة ولكي تؤمن له الحماية التي تلزمه والتي تقيه التلف والملمس الخشن اللذين قد تسببهما الصبغة المتككرة.



هناك العديد من العلاجات العشبية والمنزليّة والتي تؤمن لكِ أفضل ماسك للشعر المصبوغ:

ماسك للشعر المصبوغ من الروزماري وزيت الزيتون

ماسك للشعر المصبوغ

يدخل الروزماري وزيت الزيتون في العديد من العلاجات العشبية والمنزليّة لعلاج الشعر التالف، حيث يحفّز الرزماري نمو الشعر، ويحميه من الضرر، ويعدّ زيت الزيتون من المواد المغذية للشعر، ولتطبيق خلطة الروزماري مع زيت الزيتون يتمّ تسخين ربع كوب من زيت الزيتون في مقلاة، حتى يصبح دافئاً، ثمّ إضافة خمس قطرات من زيت الروزماري، ثمّ تطبيق الخليط الناتج على الشعر، وتغطية الشعر بغطاء بلاستيكيّ، وتركه لمدّة عشرين دقيقة على الأقل، ثمّ غسله بالشامبو، ومن الممكن حفظ الزائد من الخليط في الثلاجة، مع الحرص على إعادة تسخينه عند استخدامه مرة أخرى.

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ماسك للشعر المصبوغ من الأفوكادو:

ماسك للشعر المصبوغ

يحافظ على نعومة الشعر المصبوغ وعدم تجعده، بحيث تخلط حبّة كاملة منه مع كمية من زيت جوز الهند بما يعادل الملعقتين، ويوضع الخليط على الشعر ويدلّك به جيداً ويترك لمدة ساعة كاملة من الزمن، وأخيراً يغسل الشعر.

ماسك للشعر المصبوغ من المايونيز:

يحمي الشعر من الجفاف والترهل وتحديداً إذا كان الشعر يتعرض للصبغة بشكل كثير ومتكرر، بحيث تخلط كمية من المايونيز تعادل الملعقة الكبيرة الواحدة مع كمية مساوية لها من زيت السمسم وزيت الزيتون، ويوضع الخليط على الشعر ويغطى بمنشفة ساخنة لساعتين كاملتين.

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إرشادات للتعامل مع الشعر المصبوغ:

ماسك للشعر المصبوغ

تجنب وضع الكريمات والشامبوهات التي تحتوي على نسبة عالية من المواد الكيميائية.

محاولة استخدام الشامبو المناسب لنوعية الشعر.

استخدام منشفة خاصة للشعر ويفضل أن تكون قطنية قادرة على امتصاص الرطوبة.

الابتعاد عن مجففات الشعر ذات الحرارة العالية.

تمشيطه بفرشاة ذات أسنان ليست حادة أو مؤذة لفروة الرأس.

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