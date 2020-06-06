يسببه كورونا..كل ما تريد معرفته عن نقص الأكسجين في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

لاحظ الأطباء خلال الفترة الأخيرة أن بعض مرضى فيروس كورونا المستجد، يحدث لديهم نقص في نسبة الأكسجين في الدم دون أن يشعروا بذلك.

نقص الأكسجين فتح الباب لعدة تساؤولات حول مهاجمة فيروس كورونا للرئتين، وطريقة علاج المرضى، وفقًا لما أوضحته صحيفة الجارديان البريطانية.

ومستوى الأكسجين في الدم هو كمية الأكسجين المتوفرة بالدم الذي يحمله خلايا الدم الحمراء من الرئتين إلى باقي الجسم، بحسب ما أوضح موقع helthline".

ويعتبر مستوى الأكسجين في الدم لدى الشخص مؤشرًا على مدى جودة توزيع الجسم للأكسجين من الرئتين إلى الخلايا، ويساعد في معرفة حالته الصحية.

طريقة قياس نسبة الأكسجين

الطريقة الأكثر فعالية لمراقبة مستويات الأكسجين في الدم هي عن طريق غازات الدم الشرياني أو اختبار ABG. في هذا الاختبار، يتم أخذ عينة دم من شريان، عادة يكون في الرسغ. وهو الإجراء الأكثر دقة، ولكنه قد يكون مؤلمًا بعض الشيء.

ويصعب إجراء هذا الاختبار في المنزل، ولذلك يصبح البديل هو جهاز مقياس تأكسج النبضي.

ويوضع شيء يشبه المشبك على إصبع اليد، ويمكن استخدامه أيضًا على الأذن أو إصبع القدم، حيث يقيس الأكسجين في الدم بشكل غير مباشر عن طريق امتصاص الضوء من خلال نبض الشخص.



وبالرغم من سرعة وسهولة هذا الاختبار، إلا أنه أقل دقة من اختبار الدم حيث يتأثر بعوامل أخرى مثل اتساخ الأصابع، أو الأضواء الساطعة، وكذلك طلاء الأظافر أو ضعف الدورة الدموية في الأطراف.



مستويات الأكسجين الطبيعية في الدم

يتراوح مستوى الأكسجين الطبيعي في الدم بين 75 و 100 ملم من الزئبق (ملم زئبق)، ويعتبر مستوى الأكسجين في الدم أقل من 60 ملم زئبق منخفضًا ويتطلب استشارة طبيب.

في هذه الحالة، يواجه الشخص صعوبة في توصيل الأكسجين إلى جميع خلايا الجسم وأنسجته وأعضائه.

وانخفاض مستويات الأكسجين في الدم تشمل الأعراض التالية،



ضيق في التنفس

صداع في الرأس

أرق

دوخة

تنفس سريع

ألم صدر

ارتفاع في ضغط الدم

تشوش في الرؤية

ضربات قلب سريعة

أسباب نقص الأكسجين في الدم

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قد يكون السبب هو نقص السكر في الدم عن المستوى الطبيعي، أو ربما بسبب قلة الأكسجين في الجو المحيط، وعدم قدرة الرئتين على الشهيق وإرسال الأكسجين إلى جميع الخلايا والأنسجة، أو عدم قدرة مجرى الدم على الدوران في الرئتين وجمع الأكسجين ونقله حول الجسم

وربما يكون بسبب عدة أمراض منها:

الربو

أمراض القلب

فقر الدم

مرض الانسداد الرئوي المزمن

مرض الرئة الخلالي

انتفاخ الرئة

متلازمة الضائقة التنفسية الحادة ARDS

التهاب رئوي

انسداد شريان في الرئة، بسبب تجلط الدم

التليف الرئوي

وجود الهواء أو الغاز في الصدر مما يؤدي إلى انهيار الرئتين

السوائل الزائدة في الرئتين

بعض الأدوية، بما في ذلك بعض المخدرات والمسكنات

ويجب زيارة الطبيب إذا حدثت الأعراض التالية:

أن تعاني من ضيق تنفس حاد ومفاجئ، أو عدم راحة في التنفس بشكل عام، الشعور بضيف في التنفس، أثناء ممارسة الرياضة أو أي نشاط بدني، الشعور بضيق تنفس عند الاستيقاظ من النوم، أو الشعور بالاختناق على ارتفاع أعلى من 2400 متر، أو الشعور بضيق شديد في التنفس مع سعال وسرعة في ضربات القلب واحتباس السوائل