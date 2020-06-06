موضة التقليمات الرفيعة تسيطر على أزياء ربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 يونيو 2020 10:43 مساءً - لربيع وصيف 2020، عليكِ أن تكوني من عاشقات الإطلالات اللافتة؛ كي تتكيفي مع موضة الموسم، وتنتقي منها ما يلائم ذوقك من خامات وأقمشة وطبعات رفيعة المستوى. وتُعد التقليمات الرفيعة من أبرز الصيحات التي تسيطر على موضة أزياء ربيع وصيف 2020، بالأخص أنها تعبير مثالي عن الصيف وموضته الأخاذة.

فستان قصير بالتقليمات الرفيعة من لويس فويتون Louis Vuitton



قدم المصممون العالميون لدى دور الأزياء الكثير من التصميمات ذات التقليمات الرفيعة الراقية ضمن مجموعاتهم لربيع وصيف 2020، فرصدناها من خلال قطع الجمبسوت والفساتين الطويلة والميدي، وكذلك من خلال التنانير الترندي اللافتة بألوان صيفية فائقة الروعة.

إذا كنتِ من محبات التقليمات الرفيعة؛ فتابعي مع «الخليج 365» دليل أجمل القطع التي رصدناها على منصات عروض أسابيع الموضة العالمية لربيع وصيف 2020 كيف تستوحي منها إطلالتك هذا الموسم سواء أردتِها كاجوال أو حتى رسمية أنيقة.

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التقليمات الرفيعة موضة ربيع وصيف 2020 من منصات العروض

التقليمات الرفيعة لإطلالة كاجوال لربيع وصيف 2020

فستان بالتقليمات الرفيعة من سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo



يُعد الكحلي والأبيض المزيج المثالي لتقليمات موسم الربيع والصيف، وقد وجدناها بقوة على منصات العروض من خلال تصميمات كاجوال مريحة وعملية. لفتنا الفستان الكاجوال بالتقليمات الرفيعة ضمن عرض سبورتماكس Sportmax، وهو مثالي لأوقات النهار. نسِّقيه مع صندل دون كعب باللون الأبيض وقبعة جذابة إذا ما ارتديتِه لإطلالة في الهواء الطلق.

كذلك، يمكنكِ اعتماد الفستان الميدي الكاجوال بالتقليمات الصفراء والبيضاء لإطلالة منعشة في موسم الصيف، كما ضمن عرض سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo.

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إذا كنتِ من الممتلئتات يُفضَّل أن تعتمدي الأزياء بالتقليمات الرفيعة جداً العامودية الشكل؛ لتفادي البروز بجسم أضخم.

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التقليمات الرفيعة لإطلالة رسمية أنيقة لربيع وصيف 2020

بدلة ببنطلون ذي تقليمات رفيعة من سان لوران Saint Laurent



مع تزامن موضة البدلات الذكورية للنساء في موسم ربيع وصيف 2020، عمدت دار مارك جايكوبس Marc Jacobs إلى تقديمها بلمسات أنثوية ناعمة من خلال التقليمات الرفيعة، مستوحاة من سنوات السبعينيات الراقية؛ فلفتتنا على المنصة خلال أسبوع الموضة البدلة باللون البيج مع تقليمات رفيعة بلون أغمق لكسر برودة الإطلالة.

كما أعجبنا كيف عمدت دار لويس فويتون Louis Vuitton إلى المزج بين البناطيل ذات التقليمات الرفيعة مع الجواكيت بطبعات مختلفة من أجل إطلالة رسمية عصرية. كذلك، فقد قدمت الإطلالات المفعمة بالأنوثة من خلال فستان أبيض قصير بالتقليمات الكحلية الرفيعة والياقة البيضاء.

ننصحك باختيار البدلات بالتقليمات الرفيعة ذات الألوان الميتاليك مثل الفضي والذهبي الفاتح للمناسبات المسائية الأنيقة على غرار التصميم الذي رأيناه على عارضة سان لوران Saint Laurent.

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