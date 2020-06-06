معاطف صيفية للمحجبات لإطلالة أنيقة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 يونيو 2020 10:43 مساءً - تعتمد الفتيات المحجبات في إطلالاتهن على المعاطف المتنوعة؛ لتعطيهن مظهرًا أكثر حشمة وأناقة، لذا جمعنا للفتيات المحجبات مع دخول فصل الصيف عدة خيارات متنوعة بالمعاطف الصيفية، فإليكن تفاصيلها.

إطلالات شبابية

إطلالات شبابية



لخيارات شبابية، يمكنك اعتماد معطف الجينز مع بنطال من القطن الأسود وتيشيرت محايد، أو اختيار معطف قصير من الجينز مع تنورة بيليسيه وبلوزة بيضاء، ولمظهر أكثر خفة نسقي معطف الكيمونو المزين بالزهور مع تنورة زيتية أو بلون قريب من المعطف، أو ارتدي معطف الكيمونو الملون مع إطلالة محايدة باللون الأبيض والأسود.

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خيارات رسمية

خيارات رسمية



للإطلالات الرسمية، جمعنا لكِ عدة خيارات أنيقة، أبرزها معطف زهري مزين باللؤلؤ مع بلوزة وبنطال باللون الأبيض، أو تجملي ببليزر وبنطال يكسوهما اللون الزهري مع بلوزة بيضاء مزينة بالأسود، أو اختاري معطف البليزر وبنطالًا باللون ذاته كالبني مع بلوزة بيضاء بسيطة.

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تنسيقات عصرية للشابات

تنسيقات عصرية

إن كنتِ من هواة التنسيقات العصرية، أطلِّي ببنطال زهري مع معطف طويل زهري مزين برسمة شبابية مع بلوزة بيضاء، أو اظهَري ببنطال وبلوزة باللون الأسود مع معطف رمادي منقوش بالزهور البيضاء والذهبية.

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