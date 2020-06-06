اكشتفي تدرّجات الأزرق والأخضر في مجوهراتك 

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 يونيو 2020 10:43 مساءً - ركّز المصممون على تدرجات الازرق والاخضر لتكون صيحة الموسم في عالم المجوهرات. لذلك اختاري المجوهرات التي تحتوي على أحجار بألوان الباستيل في تصميمها واسحري الجميع بأنوثتك اللامتناهية ذات الذبذبات الملفتة الإيجابية . كما أجمع المصممون على اعتماد الأحجار ذات الألوان الهادئة، ومن أبرز من اعتمدها هي دار شوبارد Chopard وتيفاني أند كو.Tiffany & CO. وبوتشيلاتي Buccellati وسيندي تشاو Cindy Chao وغيرهم كثر...







Carolina Bucci







تعكس هذه الموضة نفحات أنثوية على المرأة التي ترتديها وتمنحها طلة مثالية خصوصاً مع اقتراب موسم الصيف وظل أجواء الربيع. هذه الموضة لها أثرها البليغ على الاطلالة ومن شأنها تمنح المرأة لمسات ناعمة جميلة.

تليق تدرّجات الباستيل الزرقاء والخضراء بصاحبات السحنة البيضاء، إذ تمتزج بشكل جميل مع نغمة بشرتهنّ، وتظهر معالمهنّ الأنثويّة بإشراقة خاصّة ومثاليّة.

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CHOPARD



إليك بعض النصائح لإتقان اعتمادها، فلا تقعي في الخطأ وفي أسلوب المبالغة:

- نسّقي هذه المجوهرات مع أزياء بألوان داكنة، لتفادي أيّ مبالغة في الإطلالة.

- لا تخلطي مع هذه الأحجار مجوهرات أخرى، لأنك ستفقدينها بذلك قيمتها.

JACQUIE AICHE



- في حال أردت أن تمزجي معها مجوهرات أخرى، ننصحك بأن تعتمدي حليّاً ذات تفاصيل ناعمة من الذهب فقط.

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