عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد تنفي شائعات الفيلرز لخدّيها

أطلّت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد، التي أكدت أخيراً أنها تتوقع طفلها الأول مع حبيبها زين مالك، على خاصية البث المباشر Instagram Live مع خبيرة مكياجها إيرين بارسونز لإظهار براعتها في الكونتور والهايلايت ولقطع الطريق على بعض الثرثرة.

أثناء رسم حاجبيها خلال الفيديو التعليمي المباشر للمكياج، حيث كانت بارسونز فنانة المكياج العالمية فيه، تناولت حديد الشائعات التي تقول إنها تقوّسهما بنحو مفرط بشكل عالٍ ومحدد، فقالت: "إنه أمر مضحك، الأشياء التي تراها على الإنترنت. يظن الناس أنني أرفع حاجبَي بطريقة مزيّفة. إن نظروا إلى صوري وأنا طفلة، سيرون هذه الحواجب المقوّسة المجنونة منذ ولادتي".

بعد ذلك بفترة وجيزة، اغتنمت حديد الفرصة لنفي الشائعات التي تقول إنها طبّقت الفيلرز على خديها. وقالت: "أيضاً، يظن الناس أنني أحشو وجهي، ولهذا وجهي مستدير. لقد عانيت من هذا منذ ولادتي خصوصاً أثناء شهر الموضة، عندما كنت حامل بالأشهر الأولى.. لذلك ليس هناك الكثير لملئه"، مؤكدة في حديثها هذا أن الحمل جعل وجهها ممتلئاً طبيعياً أيضاً".

وفي ما يتعلق بموضوع الإجراءات التجميلية، تابعت جيجي: "لم أدخل فعلاً أي شيء إلى وجهي أبداً. أنا سعيدة جداً لكون الجميع يمارسون ما يريدونه ليجعلهم سعداء وليشعروا بمزيد من الراحة والرضى عن أنفسهم. أنا شخصياً، هذا الأمر يخيفني".

قالت حديد إنها، من جانبها، تفضّل التحول إلى المكياج بدلاً من الخيارات الدائمة. وقالت: "في المناسبات الخاصة، يمكنك نحت أنفك قليلاً أو فعل أي شيء باستخدام المكياج. إن المكياج أداة جميلة لمساعدتك على الشعور بأفضل ما لديك في اللحظات الخاصة، ولكن أيضًا لقبول وجهك الجميل بالطريقة التي صنعها الله".خلال المحادثة، أوضحت أنها بينما تتقدّم في حملها، فإنها تقبل بسعادة التغييرات التي تأتي معها. كما قالت: "لا تقلقوا، أنا سعيدة بالعملية الطبيعية".

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