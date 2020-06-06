حظك هذا الأسبوع.. تحذير للحمل.. والأسد يمر بضغوطات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

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