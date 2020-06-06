تحمي ملابسك من التلف وتعالج رائحة الفم.. استخدامات غير متوقعة للقرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تعتبر القرفة واحدة من أكثر التوابل شعبية في العديد من المطابخ المختلفة حول العالم، لما لها من مذاق مميز.

للقرفة استخدامات أخرى لا تقتصر على المطبخ وتناول الطعام، لكن يمكن الاستفادة بطرق أخرى، نستعرضها لكم في وفقًا لما أوضحه موقع "onegoodthing".

- تحفيز نمو الشعر

يمكن أن تساعد القرفة على تحفيز فروة رأسك وزيادة نمو الشعر، فقط امزجي القرفة والعسل ثم ضعيها على فروة رأسك، وخاصة الأماكن التي يكثر فيها الفراغات، اتركي الخليط لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي الشعر.

- التخلص من العث

استخدمي خليطا من القرفة والفلفل الأسود والقرنفل، داخل كيس صغير ثم ضعيه بين ملابسك، سيساعدك على طرد العث والحفاظ عليها نظيفة.

- معطر للسيارة

Advertisements

استخدم أكياس القرفة كمعطر في سيارتك، وكذلك تقليل الشعر بالقلق.

- علاج القدم الرياضي

تحتوي القرفة على مضاد للميكروبات، ضع 10 أعواد من القرفة مع 4 أكواب من الماء، وانقعي قدميك في الخليط لمدة 20 دقيقة، ستعالج مشكلة القدم الرياضية، وتساعد على تحسين رائحتها.

- إزالة الروائح الكريهة من السجاد

استخدمي القرفة مع مسحوق الغسيل الخاص بالسجاد، لإزالة أي روائح كريهة عالقة فيها

- تهدئة اضطرابات المعدة

عند تناول مشروب القرفة، فإن مضادات الأكسدة الموجودة فيها تساعد على تهدئة اضطراب المعدة.