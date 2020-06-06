فساتين ميدي ناعمة مستوحاة من ياسمين صبري

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 يونيو 2020 08:07 مساءً - تهتم الفنانة المصرية ياسمين صبري بمظهرها دومًا، وفي كل الإطلالات، وتعتمد على الإطلالات المذهلة التي تجمع بها بين الأنوثة التي تبرز جمالها وتناسب قوامها الرشيق والأسلوب الشبابي المواكب لخطوط الموضة، ومن وحيها جمعنا لكُنّ عدة خيارات لفساتين ميدي ناعمة؛ لتستلهمن منها بعض الأفكار التي تناسب شخصياتكن ومناسباتكن.



إطلالات ميدي بفساتين قطنية

إطلالات ميدي بفساتين قطنية



اعتمدت ياسمين الفساتين القطنية الضيقة في إطلالاتها اليومية، ومنها ظهرت بفستان ميدي أسود مع طلاء الشفاه الأحمر لخيار كلاسيكي فاخر وبسيط، وأطلت بفستان رمادي قطني مع بليزر كحلي بأزرار ضخمة لزي عملي أنيق وبسيط.

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فساتين ميدي مزينة بالزهور

فساتين ميدي مزينة بالزهور



نسقت ياسمين عدة فساتين مزينة بطبعات الزهور لإطلالة حيوية مناسبة للشابات، ومن أحدثهن ارتدتْ فستانًا مورّدًا ميدي من دولتشي أند غابانا، وقد جمع بين اللون الأبيض والأخضر والزهري بطريقة أنيقة وشبابية، وارتدتْ فستانًا أبيض مزينًا بالزهور الزهرية، وآخر أحمر مصممًا بنفشة بسيطة ومزينًا بالأخضر والأبيض.

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خيارات الفساتين الميدي للمناسبات

فساتين الميدي للمناسبات



فضَّلت ياسمين صبري الفساتين الميدي الناعمة في الحفلات الرسمية والمناسبات، ومنها تأنقت في حفل زفافها بفستان أبيض ناعم مزين بقماش شفاف، وتميزت في حفل كارتير بفستان ميدي باللون الأحمر الجذاب، وتجملت في إحدى المناسبات بفستان ميدي أنيق مصمم باللونين الأبيض والأزرق، وتميَّز بقَصّة أكمام مذهلة.

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