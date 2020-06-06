إطلالات أنيقة للأخوات المحجبات من وحي خولة المراغي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 يونيو 2020 08:07 مساءً - تفضِّل الكثيرات من الفتيات الأخوات ارتداء ملابس متشابهة أو متطابقة في مناسباتهن البسيطة، لذا جمعنا للفتيات المحجبات عدة خيارات أنيقة بالعباية أو الفساتين المحتشمة والجلابيات، لتستلهمن منها بعض الأفكار في إطلالاتكن.



خيارات الجلابيات

خيارات الجلابيات



لخيارات الجلابيات الأنيقة، ارتدت خولة جلابية سماوية مزينة بالذهبي بطريقة بسيطة وناعمة، وأطلت شقيقتها بجلابية زهرية مزينة برسوم بيضاء، وفي الإطلالة الثانية ظهرت خولة بجلابية زرقاء مطرزة بالذهبي والأحمر ومصممة بأكمام منفوخة وبعدة طبقات، وجاءت شقيقتها بجلابية بيضاء مزينة بالنقوش الذهبية وبوشاح بسيط للجزء العلوي.

تابعي المزيد:ملابس كاجوال للمحجبات باللون الأصفر لصيف ٢٠٢٠



إطلالات العبايات

إطلالات العبايات



تأنقت الأختان المراغي بعدة عبايات أنيقة، منها تجملتا بعبايات سوداء مختلفة مزينة بالرمادي، واختارت خولة في إطلالة أخرى عباية حمراء مزينة بالأحمر اللامع، ونسقت شقيقتها عباية زرقاء مزينة بالأسود والفيروزي.

Advertisements

تابعي المزيد:أزياء محجبات من أحدث عروض أزياء أشهر الماركات



تنسيقات الفساتين

تنسيقات الفساتين



لفساتين مناسبة للحفلات البسيطة، تزينت خولة وشقيقتها بفساتين بيضاء متنوعة، صُمم الأول بتطريزات ذهبية وطبقات، وصُمم الآخر بشكل ناعم ومزين بأزرار بسيطة، كما تأنقت خولة في إطلالة أخرى بفستان أسود مزين بحزام فضي، وتميزت شقيقتها بفستان زهري منفوش ومصمم بأكمام مرفوعة الأكتاف، وفي الإطلالة الأخيرة أطلت خولة بفستان زهري لامع مزين بوشاح شفاف، وارتدت شقيقتها فستانًا فضيًّا لامعًا أكملته بوشاح أسود مزين بنقط.

تابعي المزيد:للمحجبات .. استوحي فساتينك من الفاشينيستا فاطمة