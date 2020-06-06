البحر يبتلع قرية نرويجية.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصبح النرويجي جون إيغل باكابري شاهدا ومصورا مباشرا للمأساة التي اندلعت في إحدى ضواحي مدينة ألتا، عندما انزلقت قرية بكاملها مع منازلها الجميلة إلى البحر الذي ابتلعها.

وبحسب “روسيا اليوم” فقد كان الرجل في منزل العطلة الصيفية عندما سمع أصواتا غريبة في الخارج، فنظر من النافذة، ورأى تمزق الأسلاك الكهربائية، وتكسر الألواح الخشبية، وكان منزله نفسه بالأشجار والأكواخ المحيطة يتحرك ببطء نحو البحر.

بكابري خرج وكلبه على الفور من المنزل وصعدا تلة قريبة.. ومن هناك، صور الرجل مقطع فيديو أسطوريا، حيث انزلقت قرية بأكملها، تتكون من 8 منازل، ببطء في الماء وغرقت فيه بكل بساطة.

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تم استدعاء خدمات الإنقاذ إلى مكان الحادث، فباشروا على الفور التحقيق في هذا المشهد الغريب والبحث عن الجرحى والمفقودين. . ولحسن الحظ، كان جون الوحيد في القرية في ذلك اليوم.

وكما أخبر مراسلي Altaposten ، فإن بيوت العطلة الصيفية تقع هنا ويأتي الناس إليها بشكل أساسي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.. مضيفا: لو حدث هذا قبل يومين أو بعد ذلك، فربما كانت المأساة أكبر بكثير.

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