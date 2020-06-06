منها إنقاص الوزن.. فوائد مذهلة لتناول الخوخ



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

للخوخ فوائد متعددة يغفل عنها الكثير من الأشخاص؛ فهو فاكهة غنية بمضادات الأكسدة الصحية والعلاجية والفيتامينات، كما أنه يحتوي على عناصر الليكوبين واللوتين والتي لها تأثيرات وقائية على العين والقلب.

وذكر موقع "لايف ساينس"، العناصر الموجودة في الخوخ وفوائدها لجسم الإنسان وكان منها:

- إنقاص الوزن:

يوصي خبراء الصحة بإضافة الخوخ إلى النظام الغذائي اليومي لفوائده المذهلة لفقدان الوزن، فهو يحتوي على مركبات فينولية المعروفة بخصائصها المضادة للمسنة والالتهابات ومرض السكري، كما أنه منخفض من حيث عدد السعرات الحرارية ويحتوي كل 100 جرام منه على 39 سعرة حرارية فقط.

- الجهاز الهضمي:

الخوخ من الفاكهة الغنية بالألياف، حيث إن 100 جرام من الخوخ تحتوي على 1.6 من الألياف التي تحسن من أداء الجهاز الهضمي، ويسهل حركة الأمعاء وبالتالي سهولة الهضم.

- صحة الجهاز التنفسي:

يعزز الخوخ من صحة الجهاز التنفسي والرئتين، فهو يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي.

- يعزز البشرة:

يحتوي الخوخ على فيتامين سي بنسبة كبيرة فهو يعزز البشرة ويحافظ على شبابها.

- توازن المياه:

البوتاسيوم من العناصر المهمة الموجودة في الخوخ، الذي يساعد على الحفاظ على توازن المياه في الجسم ويعمل على بقائها في الجسم لفترة طويلة مما يجعل الجسم رطبًا دائمًا، حيث إن 88 في المائة من مكوناته مياه.

- فقر الدم:

تساعد العناصر الموجودة في الخوخ على تعزيز صحة الجسم وعلاج فقر الدم، فينصح دائمًا خبراء التغذية مرضى الأنيميا بتناول الخوخ باستمرار.

وعلى الرغم من فوائده العديد، فإن هناك أشخاص ممنوعة من تناول الخوخ وهم:

- المصابين بحساسية:

هناك أشخاص مصابة بحساسية ضد الفاكهة من الفصيلة الوردية، مثل الخوخ والمشمش، فعليهم تجنب تناوله.

- المرضعة:

يجب على المرأة التي ترضع طفلها أن تتجنب تناول الخوخ أو أكله بكميات معتدلة.