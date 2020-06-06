طريقة دمج ظلال العيون للمبتدئين

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 يونيو 2020 06:01 مساءً - العديد من النساء يواجهن مشكلة مع بشراتهن أثناء دمج المكياج، حيث يرغبن بمظهر طبيعي وناعم، ولكن بلمسات مختلفة، فيلجأن لدمج الألوان التي تُبرز ملامحهن، ولا سيما في العيون؛ حيث تعمل هذه التقنية على زيادة المظهر جمالًا، ويمكن أن تغيِّر شكل العين، فيتم تكبيرها أو منحها شكلًا مختلفًا، لذا جمعنا لكِ بعض الطرق المُتّبعة لدمج مكياج العين فيما يلي.



أدوات دمج مكياج العينين

أدوات دمج مكياج العينين



يحتاج دمج المكياج إلى التفنن والمعرفة المُلِمَّة بطريقة وضعه، حتى تظهر بشرتك بمنظر طبيعي ومذهل، وهناك عدة أدوات يجب توفُّرها أثناء الدمج، أولها الكريم المرطِّب الذي يُوضع على البشرة قبل البدء؛ للمحافظة على رطوبة البشرة، بالإضافة إلى المساعدة في توزيع المكياج ودمجه بسهولة، وفرشاة كريم الأساس، التي تُستخدم لتوزيع الكريم ووضعهِ على الوجه بطريقة سَلِسَة وباعتدال، بالإضافة إلى دهنه بشكل متساوٍ على الوجه بأكمله، وفرشاة ظل العيون، التي تُستخدم لوضع الظلال بطريقة متساوية وجميلة، ومن ثَمَّ استعمال فرشاة دمج الظلال، وهي تأتي برأس أكبر وبكثافة أكثر؛ حتّى تتمكن من دمج ظلال العيون بطريقةٍ طبيعية.

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نصائح لدمج ظلال العيون

نصائح لدمج ظلال العيون



على الرغم من أنه يمكنك استخدامُ الدمج ووضع الآيشادو بأطراف الأصابع، فإنه من المحتمل أن تكون العيون كبيرة للغاية ومغلَّفة بالزيوت الطبيعية، مما يجعل تطبيقك للمكياج صعبًا، وعليكِ تجنُّب استخدام فرش الإسفنج؛ وذلك لعدم قدرتها على تطبيق ظلال الأعين جيدًا، ويمكنك أيضًا استخدام فرشاة القلم الرصاص الناعمة لتطبيق ظل العيون بالقُرْب من خط الرموش، وتُعتبر هذه الفرشاة صغيرة ورقيقة؛ لتُمَكِّنك من وضع الظلال على خط الرموش العلوي والسفلي، وكذلك المناطق التي يصعب الوصول إليها، ويجب أن تعرفي أيضًا أن الظلال السائلة عادةً تُعتبر صعبة في التحكم، فينصح خبراء التجميل باستخدام الظلال الكريمية؛ باعتبارها سهلة الاستخدام، مع مراعاة اختيار الألوان التي تتجعَّد بسرعة كبيرة مقارنة بظلال العيون الباودر، لذا فإن أفضل صيغة يمكن استخدامها كمبتدئة هي الباودر المضغوط، كما يجب اختيار الظلال المناسبة لعينيك مع تدرج الألوان والظلال، فإذا كانت بشرتك فاتحة اللون يمكنك اختيار الألوان الزهرية أو البرتقالية، وإذا كانت بشرتك داكنة يمكنك استخدام الظلال الحمراء الدافئة على العين، ولتطبيق الظلال استخدمي حدود الفرشاة بالسرعة الصحيحة، حيث إن التسرُّع في المكياج أو استخدام فرشاة خاطئة سوف يخلق تطبيقَ ظلالٍ فوضويًّا غير جذاب، وعند تطبيق الظلال لأول مرة عليك استخدام ضربات فرشاة بطيئة وقصيرة تسير في نفس الاتجاه لمزج الألوان، وعليك التحكُّم في حركة يديك بحيث لا تتحرك سريعًا أثناء تطبيق الظلال علي العين، وفي حالة استخدامك للون غير مميز، يجب عليكِ عدم تطبيق ظل العيون على الحواجب؛ لأنها تُعتبر طريقة مؤكدة للمبالغة في شكل العين بشكل كبير، وتجعلها تبدو بشكل غير مرغوب فيه.



خطوات دمج الظلال

خطوات دمج الظلال



لدمج الآيشادو، ابدئي بتطبيق الظل التمهيدي للمساعدة على بقاء واستمرار الظلال طوال اليوم، واحذري من تطبيق الماسكار قبل ظلال العيون، فأولًا يتم وضع لون خفيف باستخدام فرشاة قاسية مسطَّحة، ويتم وضعها على الزوايا الداخلية للعين للتجمع قليلًا على خط الرموش العلوي والسفلي، ويمكنك وضع خط خفيف أيضًا أسفل الحاجبين مباشرة، إضافة إلى اللون الأوسط، ويكون هذا الظل أغمق خطوة من الأخف وزنًا، وباستخدام الفرشاة المسطحة يمكنك رسم هذا الظل على كامل الجفن، من خط الرموش إلى التجعد، ولكن عليكِ الحرص على عدم الذهاب أبعد من التجاعيد، أو خارج زاوية العين، وذلك باستخدام فرشاة القبة لتحديد محيط الجفن، بداية من الركن الخارجي للعين وبحركة نصف القمر للأعلى وحول مركز التجعد، وعليك الحفاظ على الظل بطول خط الرموش، وقومي بعدها بمزج الظلال باستخدام فرشاة القبة بعد تنظيفها جيدًا بغسول مضاد للبكتيريا وتجفيفها جيدًا، ومن ثَمَّ استخدميها لمزج الظلال على طول حواف الظل، بحيث تتلاشى بشكل جميل في لون البشرة، وكذلك على طول الجفن، حتى تمتزج الظلال الثلاثة معًا، ويمكنك استخدام فرشاة ناعمة لمزج الظلال.

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