ماسك لبشرة نقية ومتوهجة من النجمة الهندية كارينا كابور

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 يونيو 2020 06:01 مساءً - تستفيد النجمة الهندية كارينا كابور Kareena Kapoor، من فترة الحجر المنزلي للعناية ببشرتها بماسكات للوجه مكونة من مواد طبيعية مفيدة للبشرة. وهي شاركت معجبيها عبر موقع إنستقرم طريقة تحضير ماسك للوجه يمنح المرأة بشرة نقية ومتوهجة بأربع مكونات طبيعية ليس لها أي آثار جانبية على البشرة، سنعرفك إليه في هذا المقال لتستفيدي من فوائده وخصائصه للبشرة.



1- بودرة خشب الصندل

بودرة خشب الصندل



يعد خشب الصندل أحد المكونات الطبيعية الأكثر شعبيةً، فهو يحتوي على فوائد مدهشة لبشرة الوجه، حيث يساعد في إزالة التصبغات والبقع الداكنة والنمش، ويعالج حروق البشرة الناتجة من أشعة الشمس. ونظراً الى خصائصه المضادة للالتهابات، يساعد خشب الصندل في إزالة ومكافحة البثور وحب الشباب والقضاء على الرؤوس السوداء.

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2- الفيتامين E

الفيتامين E



الفيتامين E غني جداً بمضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، ومن التلف الناتج من الجذور الحرة. إضافة الى أن له خصائص مرطبة، حيث يمنح البشرة الترطيب اللازم ليحافظ عليها ندية وناعمة.



3- الكركم

الكركم



لطالما شكل الكركم جزءاً لا يتجزأ من المطبخ الهندي. وهو معروف بمفعوله السحري على البشرة، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تأخير ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة. كما له خصائص مضادة للالتهابات، التي تهدئ البشرة وتلطف حروق الجلد، ويساعد في استعادة التوهج الطبيعي للبشرة، وتوحيد لونها.

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4- الحليب

الحليب



الحليب مليء بالفيتامينات والبروتينات المفيدة لصحة البشرة، حيث يعمل على ترطيب البشرة الجافة، وتعزيز من إنتاج الكولاجين، وإعادة التوهج والإشراقة الى البشرة. كما يحارب الجذور الحرة التي تؤدي الى شيخوخة الجلد وظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن، مما يحافظ على شباب وجمال البشرة.



طريقة تحضير وتطبيق الماسك

كارينا كابور



اخلطي ملعقتين كبيرتين من بودرة خشب الصندل، قطرتين من الفيتامين E، ربع ملعقة صغيرة من الكركم، وثلاث ملاعق كبيرة من الحليب السائل. حركي المكونات جميعها الى أن تحصلي على خليط متجانس. نظفي بشرة وجهك جيداً وطبقي الخليط عليها واتركيه لمدة عشرين دقيقة. بعدها، اغسلي بشرة وجهك بالغسول الملائم وشطفيها بالماء الدافئ.

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