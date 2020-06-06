النعناع الأخضر وفوائده السحرية للبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 يونيو 2020 06:01 مساءً - التعرّض لأشمة الشمس الضارّة، والتوتّر والإجهاد وغيرها من العوامل، تُؤثّر سلبًا على نضارة البشرة وصحتها؛ فتبدو باهتة وتفقد رونقها وجمالها. ولكن ليس من الصعب أبدًا الحصول على بشرة نضرة وجذّابة، وذلك باستخدام النعناع الأخضر الذي يعدّ من أهم الأعشاب الطبيعيّة التي تُعنى في العناية بالبشرة؛ لخصائصه الفعّالة في العناية بجميع أنواع البشرة، خصوصًا الجافة والدهنية.

تعرّفي معنا على أفضل خلطات النعناع للحصول على بشرة نضرة ومشرقة، بعيدًا عن العلاجات التجميلية المكلفة.



خلطات النعناع الأخضر للبشرة

خلطات النعناع الأخضر للعناية بالبشرة والحفاظ على صحتها



تمّ إدراج النعناع الأخضر في العديد من المُستحضرات التجميلية، ووصفاته تكاد لا تعدّ ولا تحصى لكثرة فوائده وتأثيراته السحرية في علاج جميع أنواع مشكلات البشرة والحفاظ على نضارتها وإشراقها. إليك، أفضل خلطات النعناع الأخضر للبشرة:



ماسك الخيار والنعناع لجميع أنواع البشرة

ماسك الخيار والنعناع لجميع أنواع البشرة



المكونات:

نصف حبة من الخيار المقطّع إلى شرائح.

ربع كوب من أوراق النعناع الطازجة المفرومة.

ماء حسب الحاجة.

طريقة التحضير والاستخدام:

يهرس الخيار جيدًا، ثم يصفى من خلال قطعة من الشاش المعقم، نضع نصف كوبٍ من شرحات الخيار المتبقية في وعاء، ونضعه على نار متوسّطة مع إضافة القليل من الماء، بعد ذلك تضاف أوراق النعناع المفرومة مع التقليب حتى يسخن الخليط قليلاً، يترك الخليط حتى يبرد ثم يوضع على الوجه والرقبة لمدة 15 دقيقة، مع تجنب منطقة العين، ثم يغسل الوجه جيدًا بالماء البارد، نكرر العملية مرتين أسبوعياً.



ماسك الطين مع النعناع للبشرة الدهنية

ماسك الطين مع النعناع للبشرة الدهنية



المكونات:

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الطين.

ملعقة كبيرة من النعناع المفروم.

ربع كوب من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام:

تُخلط المكوّنات جيّداً كي تتجانس، وتتكوّن عجينة لينة، نضع الخليط على الوجه والرقبة ويترك لمدة 15-20 دقيقة، نمسح الوجه بقطعة من القماش المبلل بالماء الفاتر، ثم يغسل الوجه جيدًا بالماء البارد، نضع كريماً مرطباً على البشرة، نكرّر العملية مرتين أسبوعيّاً، حتىّ نحصل على النتيجة المطلوبة.

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ماسك النعناع والزبادي لجميع أنواع البشرة

ماسك النعناع والزبادي لجميع أنواع البشرة



المكونات:

نصف ثمرة خيار.

ملعقة كبيرة من الحليب المجفّف.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من أوراق النعناع المفرومة.

طريقة التحضير والاستخدام:

يُغسل الخيار ويقطّع، ونضعه في الخلاط الكهربائيّ، نضيف الحليب المجفّف والزبادي، والنعناع إلى الخيار، نخلط المكوّنات جيّداً حتّى تتجانس، وتشكل عجينة، يوضع الخليط على الوجه والرقبة ويترك لمدة 15-20 دقيقة، ثم نشطف الوجه بالماء الفاتر، نكرر الخلطة مرتين أسبوعيّاً.



ماسك النعناع وبياض البيض للبشرة الدهنية

ماسك النعناع وبياض البيض للبشرة الدهنية



المكونات:

نصف ثمرة خيار.

بياض بيضة.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من عصير التفاح.

ملعقة كبيرة من أوراق النعناع المفرومة.

طريقة التحضير والإستخدام:

تخلط المكونات جيدًا حتى يتكون خليط ناعم، يوضع الخليط على الوجه والرقبة ويترك لمدة 30 دقيقة، ثم يغسل جيدًا بالماء الدافئ.



ماسك النعناع والبابونج لجميع أنواع البشرة

ماسك النعناع والبابونج لجميع أنواع البشرة



المكونات:

بيضة.

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

ملعقة صغيرة من مسحوق البابونج المجفف.

ملعقة كبيرة من أوراق النعناع المفرومة.

طريقة التحضير والإستخدام:

يُوضع العسل على حمام مائي دافئ حتى يصبح سائل، ثم تضاف البيضة وتخفق قليلاً، ثم تخلط مع البابونج والعسل والنعناع، وتخلط جميعها جيدًا حتى يتكون خليط خفيف، يوضع الخليط على الوجه والرقبة بواسطة فرشاة، ويترك لمدة 15 دقيقة حتى يجف، يغسل الوجه بالماء الفاتر ويجفف بمنشفة نظيفة.

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النعناع والليمون لتفتيح البشرة

النعناع والليمون لتفتيح البشرة



المكونات:

عشر أوراق من النعناع الأخضر.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير والاستخدام:

نضع أوراق النعناع الأخضر في وعاء، ونضيف عصير الليمون إليها، ونخلطهما سوياً، ثمّ ندهن الوجه بالخليط، ونتركه لمدّة لا تزيد عن سبع دقائق، بعد ذلك نغسل الوجه بالماء البارد، ونُكرر تطبيق الخلطة مرتين أسبوعياً.



خلطة النعناع والبرتقال للتخلص من الرؤوس السوداء

خلطة النعناع والبرتقال للتخلص من الرؤوس السوداء



المكونات:

خمس أوراق من النعناع.

كمية قليلة من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير البرتقال.

ملعقة صغيرة من الليمون.

ملعقة صغيرة من عصير الخيار.

ربع ملعقة كبيرة من ماء الكرنب.

طريقة التحضير والاستخدام:

تُغسل أوراق النعناع، ونضعها في وعاء، ونضيف كميّة قليلة من الماء إليها، ثمّ نغلي المكوّنات، ونضيف ملعقة صغيرة من عصير البرتقال، وملعقة صغيرة من الليمون، وملعقة صغيرة من عصير الخيار، وربع ملعقة كبيرة من ماء الكرنب، بعد ذلك نخلط المكوّنات جيداً حتى تمتزج، ونترك الخليط حتى يبرد، ثمّ ندهن الوجه به، ونكرر استخدام الخلطة مرة أسبوعياً ليتم ملاحظة الفرق.



ماسك النعناع لعلاج حبّ الشباب للبشرة العادية

ماسك النعناع لعلاج حبّ الشباب للبشرة العادية

المكونات:

عشر أوراق من النعناع الطازج.

بعض قطرات من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام:

تُسحق أوراق النعناع مع الماء للحصول على عجينة ليّنة. ثم، نضعها على المنطقة المصابة وتُترك حتى تجف قبل غسل الوجه بالماء الفاتر، يُطبّق هذا الماسك مرّة واحدة في اليوم لمدة أسبوع.



ماسك النعناع والعسل لعلاج حب الشباب للبشرة الجافة

ماسك النعناع والعسل لعلاج حب الشباب للبشرة الجافة



المكونات:

عشر أوراق من النعناع الطازج.

ملعقة عسل صغيرة.

طريقة التحضير والاستخدام:

يُمزج النعناع والعسل جيداً حتى تحصلي على عجينة ناعمة، ثم ضعيها على المنطقة المصابة، واتركيها لمدة 30 دقيقة على الأقل، اغسلي وجهكِ بالماء العادي، كرّري هذه العملية مرة واحدة يومياً.



ماسك النعناع وماء الورد لعلاج حبّ الشباب للبشرة الدهنية

ماسك النعناع وماء الورد لعلاج حبّ الشباب للبشرة الدهنية



المكونات:

عشر أوراق من النعناع الطازج

ملعقة صغيرة من ماء الورد

طريقة التحضير والاستخدام:

تُسحق أوراق النعناع وتُمزج مع ماء الورد جيداً للحصول على عجينة ناعمة. وزّعي العجينة على المنطقة المصابة بالحبوب، واتركيها لمدة 30 دقيقة حتى تجف، اغسلي وجهكِ بالماء، كرّري هذه العملية مرة واحدة يومياً.



فوائد النعناع المذهلة للبشرة:

فوائد النعناع الجمالية

يمنح البشرة الراحة والاسترخاء.

يُخفف الهالات السوداء التي تظهر تحت وحول العيون.

يزيل الرؤوس السوداء والبثور البيضاء.

يزيل آثار المكياج ومستحضرات التجميل.

يحارب الشيخوخة، ويؤخر علامات الشيخوخة وتقدّم السن.

يخفف شدة لمعان البشرة الدهنيّة.

يُخلص البشرة من المسامات الواسعة.

يُرطب البشرة ويكسبها النضارة والحيويّة.

يُهدئ البشرة، ويُزيل علامات التوتر والإجهاد.

يُخلّص البشرة من السموم والخلايا الميتة؛ نظراً لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

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