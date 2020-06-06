هذا ما يفعله نقص الماء ببشرتك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 يونيو 2020 06:01 مساءً - لسبب أو لآخر تفشل كثيرات من السيدات والفتيات في جعل شرب الماء من أهم الأولويات والعادات اليومية بالنسبة إليهن، رغم أهمية شرب الماء بكثرة للبشرة تحديداً! إذ سرعان ما يظهر عليها الكثير من العلامات التي تشير إلى نقص الماء، ما يهدد جمال بشرتك ومظهرك.



في ما يلي، نسلط الضوء على أبرز المخاطر التي قد تهدد بشرتك بسبب نقص الماء في جسمك وفقاً لأحدث الدراسات الأجنبية.



- شفاه جافة ومتشققة وباهتة:

قلة الماء تسبب في تشقق الشفاه



ليس هناك أسوأ من مظهر الشفاه الباهتة والجافة والمتشققة، التي لا تجدي معها المرطبات ومستحضرات التجميل نفعاً، فنقص الماء يؤثر على فمك وشفاهك، ويسبِّب لها الجفاف، وكذلك رائحة الفم الكريهة، الأمر الذي يؤثر على جمالك وصحتك سلباً، وقد يتطلب الأمر تدخل الطبيب.

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- جلد جاف ومسامات واسعة

يزيد نقص الماء من ظهور المسامات



نقص الماء بشكل ملحوظ في الجسم يترك الجلد في حالة جفاف، وتتضح فيه المسامات، ويبدو مثل تربة جافة في حاجة إلى الماء لترتوي وتظهر عليها الحيوية من جديد، علماً أن الدراسات الطبية أشارت إلى أن اللوشن في هذه الحالة لا يعتبر علاجاً، ولن يطول تأثيره. إذاً، يكمن الحل باختصار في شرب كميات كبيرة من المياه لتحيي خلايا جلدك الجافة، وتقدمي لها الترطيب الكافي، وتعيدي إليها بريقها وحيويتها.

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