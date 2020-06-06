تسريحات شعر مَرِحَة للصيف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 يونيو 2020 06:01 مساءً - تبحث الفتيات عادة عن تسريحات الشعر المَرِحَة، التي تضيف لإطلالاتهن المزيد من الجمال ورُوح الشبابية، لذا جمعنا لكُنَّ عدة خيارات لتسريحات يمكنكنَّ فعلها بكل بساطة.



تسريحات الشعر الطويل

تسريحات الشعر الطويل



إن كنتِ من صاحبات الشعر الطويل، فيمكنك جمع جميع أجزاء شعرك بطريقة متداخلة وملفوفة حول الرأس، وتزيينها بطوق الشعر الناعم بإحدى ألوانك المفضلة لخيار مرح وبسيط، أو الظهور بتسريحة الـ"كعكة" التقليدية، وترك خصل من شعرك منسدلة بشكل مموج مع ربطات الشعر المختلفة بأنواعها، أو التجمل بتسريحة الكعكتين بالضفيرة الفرنسية أو التقليدية لمظهر شبابي مرح، كما يمكن ربط جميع الشعر بطريقة بسيطة، وتضفير القليل منه لإضافة المرح على إطلالتك البسيطة.

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تسريحات الشعر القصير

تسريحات الشعر القصير



تحتار الكثيرات من الفتيات صاحبات الشعر القصير في تسريح شعرهنَّ، ولَهُنَّ جمعنا عدة خيارات، أبرزها تسريحة الكعكتين البسيطة مع سدل أجزاء من الشعر لمظهر شبابي، أو ربط كعكة صغيرة مع ترك بقية الشعر منسدلًا، أو التزين بضفيرة مرفوعة وعصرية.

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