أبرز الأحذية باللون الأزرق من توقيع أشهر الماركات العالمية موضة 2020

يعتبر اللون الازرق لون ملكي وراقي ويمكن أن يضيف لإطلالتك لمسة حيوية، وخاصةً مع الأزياء بالألوان الناعمة مثل الأبيض والبيج.اخترنا لك مجموعة من الأحذية باللون الأزرق موضة 2020 ،من توقيع أشهر الماركات العالمية التي تتسم بالعصرية والاناقة.

أحذية الـMules باللون الأزرق

قدمت العديد من الماركات أحذية الـMules العصرية باللون الأزرق، والتي تتناسب مع موسم الصيف.

من ماركة بوتيغا فينيتا Bottega Veneta، اخترنا لكِ حذاء Mules من الجلد بتصميم أنيق وجذاب وبكعب عالي.

كما قدمت ماركة MIDNIGHT 00 حذاء Mules بكعب عالي ومزين بقماش التول الذي يضيف لمسة رومانسية للتصميم.

وبدرجة داكنة من الأزرق، قدمت ماركة Wandler حذاء Mules راقي ومزين بلمسات الريش الفاخرة.

صنادل باللون الأزرق

أيضًا برزت العديد من موديلات الصنادل باللون الأزرق، والتي تتسم بالعصرية والأناقة.

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قدمت ماركة اوسكار دى لارنتا Oscar de la Renta صندل جلد بأربطة باللون الأزرق الفاتح مع سوار الكاحل.

كما قدمت ماركة بوتيغا فينيتا Bottega Veneta صندل أزرق بسيط بتصميم مربع من الأمام مع سوار الكاحل وحلقة الإصبع.

أحذية كلاسيكية باللون الأزرق

للمرأة التي تفضل الأحذية الكلاسيكية الراقية، يمكن أن تختار حذاء أنيق باللون الأزرق من أحدث ما قدمت الماركات.

أحببنا حذاء فالنتينو Valentino المزين بفيونكة من الأمام، وكذلك الأحذية المفتوحة من الخلف مثل أحذية Rene Caovilla، THE ATTICO، وتوري بورش Tory Burch.

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