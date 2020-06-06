للوقاية من كورونا.. نصائح عليك اتباعها عند شراء الملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

في زمن كورونا، يجب ان تبع الإجراءات الوقائية التي تحمينا من الفيروس المتفشي في مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد نذكر لكم بعض النصائح التي تساعدكم على تجنب العدوي بفيروس كورونا عند شراء الملابس والتي نشرها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي.

- عدم تجربة الملابس إذا شعرت بالأعراض:

- عدم محاولة ارتداء الملابس إذا كنت مريضًا أو لديك أعراض فيروس كورونا، والحرص على تعقيم الأيدي قبل وبعد التجربة.

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- غسل الملابس بعد الشراء وتعقيمها جيدًا.

- إذا غسلت يدك ولم تلمس وجهك فمن المحتمل أن تلتقط عدوى الفيروس من الملابس؛ فالفيروس يظل على الأسطح لفترات زمنية مختلفة، ومن ثمّ يجب تعقيم الملابس جيدًا حتى لا ينتقل منها الفيروس إلى الأسطح المجاورة، وبعد غسلها يجب تعريضها للشمس.

- ضرورة الحرص على التباعد الاجتماعي وترك مسافة بينك وبين الشخص المجاور لك حتى لا تلتقط منه الفيروس إذا كان مصابا.

- يجب الحرص الدائم على ارتداء القفاز والكمامة قبل الذهاب للتسوق، وتعقيم النقود، واستخدام معقمات الأيدي باستمرار، مع تجنب لمس الفم والأنف والعينين.

- يجب التخلص من حقائب التسوق خارج المنزل حتى لا تنتقل منها إلى الأسطح المجاورة.