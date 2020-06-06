أظافر تخبرك عن أوجه القصور التي يعاني منها جسمك.. إليك علاماتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هل تعلم أن الأظافر قد تخبرك بأوجه القصور في العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم؟

يوضح لنا الدكتور إيريك بيرج اختصاصي علاج الأمراض بتقويم الجسم والعمود الفقري يدويًا، خلال فيديو بثه عبر صفحته على "يوتيوب"، كيفية تحديد أوجه القصور في العناصر الغذائية من خلال الأظافر.

- النتوءات الرأسية للأظافر، يمكن أن يكون بسبب قصور الغدة الدرقية ولكنها قد تكون أيضا بسبب نقص فيتامين ب أو الحديد، ولكن إذا كان السبب وراء ذلك هو نقص الحديد فسيتكون نتوء رأسي واحد أو اثنين ويكونان أكبر قليلا.

- هشاشة الأظافر وسهولة كسرها عادة ما يكون مؤشرا على نقص في الفولات الموجودة في الخضروات الورقية، نظرا لأن الأشخاص الذين لديهم أظافر هشة عادة لا يستهلكون ما يكفي من الخضروات، وكذلك بسبب نقص في البيوتين وقد يكون السبب وراء ذلك مرتبط بالبكتيريا الحميدة في الأمعاء (الميكروبيوم)، لأن هذه الميكروبات في الواقع يمكن أن تصنع البيوتين.

- الفطريات الموجودة على الأظافر الاي تسبب تلون الظفر للون الأقرب للأصفر، هي نتيجة انخفاض البيوتين، وذلك لخلل في التوازن داخل الأمعاء الذي يسبب نقص كفاءة عمل البيوتين.

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- البقع البيضاء الصغيرة، عادة ما تكون ناتجة عن نقص في الزنك، ويرجع ذلك بسبب كثرة تناول السكريات والكربوهيدرات والتوتر، وكذلك مشاكل الجهاز الهضمي كمتلازمة القولون العصبي ومرض كرونز ومشاكل الهضم الأخرى تسبب نقصا في الزنك.

- ترجع الخطوط البيضاء الأفقية إلى انخفاض نسبة الكالسيوم، أما إذا كانت الخطوط الأفقية أكثر سمكا ولكنها ليست بنفس درجة البياض فعادة ما يكون ذلك بسبب نقص فيتامين ب (النياسين).

- إذا كان لون الأظافر بني أو رمادي قليلا فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب انخفاض فيتامين B، ويمكن أن يحدث نقص هذا الفيتامين بسبب قلة تناول المنتجات الحيوانية أو نتيجة سوء الهضم أو انخفاض نسبة الأحماض في المعدة.

- عند عكوف الظافر لأعلى يرجع ذلك إلى خلل في الكبد أو الكلى.

- إذا كان لون الظفر أبيض أو أزرق بالكامل يمكن أن يكون نقصا في فيتامين B.

وأوضح "بيرج"، إلى أن الأسباب الشائعة هي نقص في الفيتامينات والمعادن لأن كل من هذه العناصر الغذائية متعلقة بعمل أنزيمات لصنع البروتينات والأظافر تتكون بالمجمل من البروتين، لذلك لا يتعلق الأمر فقط باستهلاك البروتين بل في تناول العناصر الغذائية الموجودة في الأطعمة لتفعيل هذه الإنزيمات لجعل البروتين ينمو بشكل صحيح.