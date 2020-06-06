اكتشفي أبرز صيحات الموضة لموسم ما قبل خريف 2020

اكتشفي معنا من خلال هذا التقرير أبرز صيحات الموضة الخاصة بموسم ما قبل خريف 2020 التي قدمتها لنا كُبرى دور الأزياء العالمية من خلال مجوعاتها الجديدة والمبتكرة.وقد رصدنا عدد كبير من الصيحات المميزة والمتنوعة وأبرزها كان أزياء الجلد التي لم تقتصر على المعاطف وحسب بل أيضاَ شاهدناها على التنانير والفساتين والسراويل وغيرها، وأيضاَ نقشة النمر مازالت من صيحات الموضة الأكثر رواجاَ اضافة الى نقشة الكارو العصرية.

وكذلك لاحظنا أن المعاطف المنفوخة puffer jackets من التصاميم الأكثر رواجاً وقد تنوعت ألوانها وقصاتها بشكل كبير، وكذلك الجينز كان من أبرز الصيحات سواء بناطيل الجينز أو أقمشة الجينز بشكل عام.

وتنانير البليسيه كان لها حضوراَ كبيراً وقد أوحت بالكثير من الأناقة والأنوثة في آن واحد. والأكمام المفنوخة أيضاً من صيحات الموضة الأنثوية الرائجة لموسم الخريف المقبل.

وموضة الشراريب عادت بقوة الى الواجهة وقد شاهدناها على مختلف التصاميم وأضفت لمسات شبابية وحيوية وأيضاً موضة السبعينات.

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وطبعاَ للبدلات الرسمية حصتها الدائمة من الموضة بمختلف قصاتها ولاحظنا أن الدرجات الحيادية منها كانت الأبرز هذا الموسم.

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