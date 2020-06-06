إطلالة ملكية تخطف الأنظار لأحلام في أحدث جلسة تصوير

خطفت النجمة أحلام الأنظار في جلسة تصوير جديدة خضعت لها وكشفت عن صورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تألقت فيها بإطلالة ملكية بإمتياز وسط أجواء من الرقيّ والفخامة، حيث أطلت أحلام في الصور التي نشرتها على "انستغرام" و"فيسبوك" بإطلالة ملكية ساحرة، تألقت فيها بفستان أنيق باللون الزهري الباستيل من تصميم زهير مراد، مزيّن بالتطريز والشك الأنيق. وتميّز الفستان بأكمامه الطويلة وأكتافه المكشوفة، أما جزؤه السفلي فتميّز بالقصة الضيقة التي ناسبت قوام أحلام مع الحزام الذي حدد خصرها، مع التنورة الأوسع المتصلة بالخصر، وناسبت قصة الفستان قوام أحلام بشكل مثالي وأبرزت رشاقتها، فنجحت بأن تخطف الأنظار بهذه الإطلالة الجديدة المميّزة.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت أحلام فى مكياجها على سموكي مع اللون الزهري الفاتح، والرموش الطويلة، ووضعت أحمر للشفاه بلون زهري نيود يتناسب مع إطلالتها. ومن ناحية الشعر، قامت بإعتماد تسريحة الشعر المرفوع مع إسدال بعض الخصلات من الأمام، وأكملت الإطلالة بمجموعة من المجوهرات الماسية الثمينة، عبارة عن قرط كبير وخاتم لليد، أضافت إلى الإطلالة مزيداً من الفخامة.

تعاون مميّز بين أحلام وزهير مراد

معظم إطلالات النجمة أحلام وخصوصاً فساتين السهرة تحمل توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، وقد أثبت هذا التعاون المميّز بين النجمة والمصمم المبدع انهما يشكلان ثنائياً ناجحاً والدليل الإطلالات الراقية والمميّزة التي تتألق بها أحلام.

وتختار أحلام الفساتين المزيّنة بالشك والتطريز اللامع لتتألق بها في حفلاتها، كما تختار الفساتين بالأكمام الطويلة والقصات التي تحدّد قوامها وخصوصاً مع حزام الخصر الذي يشتهر به أيضاً زهير مراد بأغلب تصاميمه. أما من ناحية الألوان، فتتألق أحلام بمجموعة منوّعة من الألوان كالأسود والفضي والأزرق والزهري والأصفر وغيرها.

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