وصفة لإعداد بلسم الشفاه في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ يعمل بلسم الشفاه على ترطيب الشفاه ويمنحها ملمسا مخمليا ينطق بالأنوثة والإثارة.

وقالت بوابة الجمال "هاوت.دي" إنه يمكن إعداد بلسم الشفاه في المنزل ببعض المكونات البسيطة، وهي:

20 غراماً من زيت جوز الهندـ و20 غراماً من زبدة الشيا و20 غراماً من زبدة الكاكاو، مع مسحوق شمندر أحمر أو توت أحمر، وذلك لمنح البلسم لوناً مميزاً.

ونصحت البوابة الألمانية بوضع الزيت والزبدة في وعاء للتسخين والإذابة بحمام ماء، ثم وضع مسحوق اللون بكمية قليلة بطرف السكين، ثم تقليب الخليط، ثم تعبئة البلسم في عبوات صغيرة مع تبريده بالاحتفاظ به في الثلاجة لبعض الوقت فقط، حتى لا يصعب وضعه على الشفاه لاحقاً.

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