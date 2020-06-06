احذر: الإفراط في تناول المكملات الغذائية والفيتامينات.. قد تكون "قاتلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - يتجه الكثير من الناس حاليا إلى تناول المكملات الغذائية وعقاقير الفيتامينات من أجل تقوية أجسامهم سواء لتقوية جهاز المناعة أو لمنح الجسد قدرا كافيا من مضادات الالتهابات، التي تساعد على مواجهة الإنسان عدوى فيروس كورونا.

ولكن يحذر الخبراء، من أن الإفراط في تناول تلك المكملات الغذائية وعقاقير الفيتامينات من دون سبب أو داع قد يكون قاتلا للإنسان، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك.

وأشار الخبراء إلى أن المكملات الغذائية آمنة، بشرط ألا تبالغ في تناولها، ولا تتناول تلك العناصر الغذائية في شكل مكملات غذائية تحصل على ما يكفي منها بالفعل، وتتجنب تناول المغذيات الطبيعية التي تكون أكثر قوة وأقل ضررا.

يجب على الشخص تناول المكملات الغذائية فقط عندما يوصي الطبيب بذلك.

ويجب أن يمتنع الشخص عن تناول المكملات الغذائية وعقاقير الفيتامينات من تلقاء نفسه، لأن أي شخص قد يكون لديه حساسية من عقاقير بعينها أو مكملات بعينها ولا يدري ويتسبب في أضرار بالغة بجسده لم يكون يتوقعها.

يُنصح فقط بتناول المنتج الذي أوصى به طبيبك، لأنه على دراية بمكونات هذه المكملات، وطبيعة تفاعلها مع حالتك الجسدية والصحية.