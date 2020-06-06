تهاجم أصابع اليد والقدم.. ماذا تعرف عن ظاهرة رينود؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ – قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن ظاهرة رينود عبارة عن اضطرابات في سريان الدم تهاجم أصابع اليد والقدم.

وأوضح المركز الألماني أن هذه الظاهرة المسماة على اسم الطبيب الفرنسي "موريس رينود" تحدث نتيجة للتقلصات الوعائية، التي تتسبب في انخفاض إمدادات الدم إلى أعضاء الجسم المعنية.

وتتمثل أعراض هذه الظاهرة في برودة اليدين المستمرة وشحوب لون الأظافر (الأصابع البيضاء) أو تلونها باللون الأزرق.

وتنقسم هذه الظاهرة إلى نوعين، ابتدائية: أي قائمة بذاتها، وهي غالبا ما تكون مجهولة السبب، وثانوية: أي مصاحبة لأمراض أخرى مثل الروماتيزم أو التصلب المتعدد بالإضافة إلى مسببات أخرى مثل التوتر النفسي وتعاطي المخدرات وتناول أدوية معينة مثل أدوية الصداع النصفي أو أدوية ارتفاع ضغط الدم.

ويمكن علاج هذه الظاهرة بواسطة الأدوية الموسعة للأوعية الدموية، إلى جانب تدفئة الأصابع وممارسة الرياضة لتنشيط سريان الدم، بالإضافة إلى تجنب التوتر النفسي والإقلاع عن التدخين والمخدرات.

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