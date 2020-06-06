لايف ستايل

تعرفي على أساليب تنسيق الملابس بنقشة الخطوط لإطلالة جذابة في الصيف

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باريس - لايف ستايل

لاتغيب نقشة الخطوط عن عالم الموضة والأناقة، وتعدّ من النقشات الأساسية والكلاسيكية والتي في كل موسم نشاهدها بأجمل الموديلات وبأكثر من ستايل منها بالأسلوب الراقي والأنيق ومنها بموديلات شبابية جذابة وملفتة للأنظار، ولتستوحي طرق وأساليب تنسيق ملابس بنقشة الخطوط، اخترنا لك اليوم مجموعة جذابة من أبرز اطلالات الـStreet Style لتختاري منها ما يناسب ذوقك وأسلوبك الخاص.

انتشرت بقوة صيحة الفساتين بقصة القميص ونقشة الخطوط والتي شاهدناها بالعديد من القصات والألوان منها القصيرة بأسلوب جذاب ومنها الطويلة بالقصات العريضة والمسترخية والمناسبة جداً لاطلالاتك العملية مع الأحذية الكاجوال والمريحة، كما بامكانك التألق بنقشة الخطوط باعتماد القمصان الصيفية الجذابة وتنسيقها مع سراويل أو تنانير الجينز بستايل شبابي بسيط، ولاتترددي بالتألق بأجمل تصاميم البدلات الصيفية الرائجة بنقشة الخطوط بالإضافة إلى السراويل الأنيقة والتي بانمكانك تنسيقها مع الكروب توب الشبابي وغيرها من الاطلالات والتصاميم التي اخترناها لك.

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