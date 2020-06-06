"الصحة العالمية" تحدد عاملا وحيدا لنهاية فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - ذكرت منظمة الصحة العالمية أن بعض الدول تشهد "زيادات طفيفة" في الإصابات بفيروس كورونا مع تخفيف إجراءات العزل، مؤكدة ضرورة استمرار الناس في حماية أنفسهم من الفيروس.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في جنيف: "فيما يتعلق بالاتجاهات التصاعدية الطفيفة، نعم نرى هذا في دول بجميع أنحاء العالم، وأنا لا أتحدث هنا عن أوروبا على وجه الخصوص، عند تخفيف إجراءات العزل العام، وتخفيف تدابير التباعد الاجتماعي، يفسر الناس هذا في بعض الأحيان على أن الأمر قد انتهى"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضافت: "لم ينته بعد، ولن ينتهي حتى اللحظة التي لا يكون فيها الفيروس موجودا بأي مكان في العالم".

وتجري العديد من الدول والمؤسسات الصحية في الوقت الحالي تجارب عديدة لإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد في أسرع وقت ممكن.

وبحسب موقع "فوكس" الأمريكي، فإنه على الرغم من أن الكثير من الأشخاص يظنون أن اللقاح هو منقذهم الفعلي من فتك الفيروس، فإن خبراء الصحة أكدوا أن إنتاج لقاح لكوفيد-19 "في حد ذاته ليس كافياً لإنهاء الوباء".

وأشار الخبراء إلى أن هناك 4 عوامل مرتبطة بهذا اللقاح يجب أن تتوافر للقضاء على الوباء نهائياً، وهي:

1) الفاعلية: هل يمنح اللقاح مناعة مدى الحياة؟

2) التوقيت: كم من الوقت يستغرق التوصل إلى لقاح كورونا؟

3) التوزيع: هل ستتلقى جميع دول العالم اللقاح؟

4) استجابات الصحة العامة: هل يمكننا مواصلة الإجراءات الاحترازية حتى وصول اللقاح؟