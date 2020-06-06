إطلالات محتشمة للشابات من وحي نجلاء الودعاني

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 يونيو 2020 01:47 صباحاً - نجلاء الودعاني، مصممة إكسسوارات وألعاب قطنية، مُحِبَّة للأعمال اليدوية المختلفة، وهي شقيقة خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني، تميزت نجلاء مؤخرًا بعدة إطلالات مذهلة، جمعناها لكِ؛ لتتأنقي بإطلالات أنيقة وشبابية.



إطلالات اللون الأخضر

إطلالات اللون الأخضر



تأنقت نجلاء الودعاني بعدة إطلالات مذهلة باللون الأخضر، منها جمبسوت مزيّن بالزهور البرتقالية، وجلابية زيتية بسيطة أكملتها بعدة عقود طويلة ملونة.



جلابيات ملونة

جلابيات ملونة



فضّلت نجلاء الودعاني الجلابيات المريحة في إطلالاتها، ومنها ارتدت جلابية زهرية بسيطة، أكملتها بالإكسسوارات الذهبية، وظهرت بجلابية سماوية مزيّنة بالنقوش البرتقالية والخضراء، وأطلّت بجلابية سوداء مزيّنة بالتطريزات العسيرية، واختارت جلابية بيضاء مصممة بشكل ناعم وعصري.

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