منها الصبار.. أعشاب طبيعية تعالج آلام المفاصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يسبب التهاب المفاصل آلامًا شديدة قد لا يستطيع البعض تحملها، والمفصل هو الجزء الرابط بين عظمتين متجاورتين في الجسم، وتساعد على دعم العظام والحركة.

بعض الأعشاب الطبيعية تحتوي على خصائص مضادة للالتهاب يمكن أن تساعد في التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) أو هشاشة العظام (OA)، وفقًا لما أوضح موقع "health line".

ولكن يجب التحدث إلى الطبيب قبل البدء في تطبيق أي من هذه الأعشاب، للوقوف على مدى تطورات حالتك الصحية.

-الصبار

الصبار أحد الأعشاب الأكثر استخدامًا في الطب البديل، يتوفر في صور مختلفة، مثل الحبوب، أو بوردة، أو في شكل هلامي.

ويشتهر الصبار بخصائصه العلاجية، مثل علاج حروق الشمس، فضلًا عن تخفيف ألم المفاصل، حيث يمكن وضعه مباشرة على الجلد لتقليل الالتهاب.

-لبان منشاري

يحتوي اللبان المنشاري على مضادات للالتهابات قد تسعد في تقليل التهاب المفاصل، حيث أشارت بعض التجارب أن كبسولات اللبان قد تساعد في تحسين الألم.

-نبات مخلب القط

نبات مخلب القط هو عشب آخر مضاد للالتهابات قد يقلل من التورم الناتج عن التهاب المفاصل، ويأتي هذا النبات من الغباءات الاستوائية التي تنمو في أمريكا الجنوبية والوسطى.

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- نبات الكافور

الكافور من العلاجات الموضوعية التي تساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل، وتقليل الالتهاب التورم الناتج عنها.

- الزنجبيل

الزنجبيل يحتوي على مضادات للالتهاب تساعد في تسكين الألم، ويخفف من التهاب المفاصل الروماتويدي، وهشاشة العظام وآلام المفاصل، ويستخدم أيضًا لعلاج العثيان.

يمكن تناوله بعد غليه مع الماء، أو إذا تمت إضافته إلى المخبوزات، والسلطة.

- الشاي الاخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات للأكسدة، تساعد في تقليل الالتهابات.

- الكركم

يحتوي الكركم على مادة الكركمين التي تتميز بخصائص مضادة للالتهاب، قد تساعد في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي.

يمكن إضافته للطعام للاستفادة من خصائصه العلاجية، أو تناوله بعد غليه مع الماء ليصبح لديكي "شاي الكركم".