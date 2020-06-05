طارد للبعوض ومنظف للبشرة.. فوائد متعددة للثوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يعتبر الثوم من أكثر المكونات التي تعطي نكهة وطعما مميزا للطعام، كما أنه يستخدم في العلاجات الطبيعية كمضاد حيوي قاتل للبكتيريا والفيروسات والعفن.

نستعرض لكم عدد من الاستخدامات المختلفة للثوم بخلاف الطعام، بحسب ما أوضح موقع "ecosalon"

- حب الشباب

الثوم يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، يمكن أن تساعد في تقليل ظهور حب الشباب، فقط ضع شرائح من الثوم الطازج على البثور بشكل دائم، حتى تنتهي تمامًا، ولا تقلق من الرائحة.

- مبيد للآفات

يمكنك استخدام الثوم كمبيد لآفات النباتات المزروعة في المنزل، اخلطي فصوص من الثوم مع زيت معدني وصابون سائل الأطباق، ثم صفي الخليط، وابدأي في رش النباتات.

- علاج القرحة الباردة

قد تنتج بعض القرح الباردة على الجلد بسبب الأنفلوانزا، ضع شرائح من الثوم فوقها، لمدة 10 دقائق حتى تهدأ وتشفى سريعًا.

- طارد البعوض

انقع الثوم المهروس مع زيت البترول لمدة 24 ساعة، ثم قم بتصفيته، بعد ذلك نخلطها مع 2 كوب ماء وملعقة من عصير الليمون، ونستخدمه كرذاذ لطرد الحشرات.

- إصلاح الزجاج

الثوم يحتوي على مادة طبيعية لاصقة، استخدمها مع شقوق الزجاج البسيطة لتساعد على التئامها، فقط اهرس الثوم ثم افرده على الزجاج وامسح الزوائد.

- تخفيف التهاب القدم الرياضي

الثوم مضاد طبيعي قوي للفطريات، إذا كنت تعاني من فطريات القدم أو ما يعرف باسم "القدم الرياضي"، قم بعمل حمام ماء دافئ مع ثوم وانقع قدمك المصابة لمدة 30 دقيقة.

- منظف البشرة

الثوم يساعد في تنظيف وتقشير البشرة ولكن يفضل لأصحاب البشرة العادية وليست الحساسة. قومي بتدليك وجهك بالثوم المهروس مع السكر بحركات دائرية ثم اشطفي بشرتك.

- تخفيف الصدفية

يساعد زيت الثوم على تخفيف مرض الصدفية، ويخفف من حكة الجلد لما له من خصائص مضادة للالتهابات، يمكن دهن المنطقة بزيت الثوم يوميًا مرة أو مرتين.

- يخفف من تساقط الشعر

افركي فروة رأسك بالثوم، سوف يحفز الثوم على نمو الشعر ويقلل من التساقط.