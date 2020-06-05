أجمل موديلات فساتين صيفية موضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 يونيو 2020 10:41 مساءً - هناك العديد من الفساتين التي يمكن اعتمادها هذا الصيف من خلال مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020 .



شاهدي مجموعة من الفساتين الصيفية التي تحاكي كافة الأذواق وتعلمي طريقة تنسيقها بحسب شكل الجسم.

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فساتين صيفية بأكمام منفوخة موضة 2020





Prabal Gurung



اتسمت عروض ربيع وصيف 2020 بالغنى من حيث القصات ولكن تظل الصيحة الأبرز هى الفساتين منفوخة الكمين Puffy sleeves dresses، اختاري الفستان بالياقة V Neck من مجموعة ماركة Prabal Gurung والمزين بحزام عريض من نفس الخامة واللون لتحددي الخصر في حال كان قوامك على شكل الساعة الرملية.





فساتين مشجرة موضة صيف 2020





Temperley London







شملت عروض أزياء صيف 2020 تصاميم منوعة من الفساتين المشجرة، ادرجت ماركة تمبرلي لندن Temperley London فستان طويل بياقة ملتفة Halter top فيما قدمت ماركة زاك زاك بوسن ZAC Zac Posen فستان فائق النعومة تميز بقصتة الهدلة على القامة ومزين بحزام جلد عريض ارتدته العارضة أعلى الخصر والنتيجة لوك يطيل القامة ويخفي عيوبها.

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فساتين واسعة لإطلالة مريحة في المنزل





لن تستطيعي هذا الموسم أن تديري قامتك للفساتين الواسعة التي تأتي بقصة الـ A Line الدارجه، برعت أسماء بارزة في تقديم موديلات فائقة الأناقة أحببنا منها القطع التي حملت توقيع روشاس Rochas وسي باي كلوي See by Chloé، تمسكي بهذه الموديلات اذا كنتِ تبحثين عن اطلالة تخفي قوامك الممتلئ.





فساتين مخصرة الموضة الأبرز في 2020





بزغ نجم الفساتين محددة الخصر هذا الموسم وهى كل ما تحتاجينه لإطلالة أنثوية أنيقة، ننصحك بإعتماد الفستان الناعم ذي التنورة المكسرة من توقيع تودز Tod’s والفستان الأبيض بالأكمام البارزة من فالنتينو Valentino.

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