صور موديلات جلابيات للبيت

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 يونيو 2020 10:41 مساءً - تعتمد النساء على الجلابيات في كل إطلالاتهن بالمنزل، سواء في الجمعات المنزلية البسيطة أو في إطلالاتهن اليومية، ولذا جمعنا لكُنَّ اليوم عدة إطلالات بالصور، لخيارات مريحة وأنيقة بالجلابيات.



خيارات مزينة باللون الزهري

خيارات مزينة باللون الزهري



إن كنتِ ممن يفضِّلن الجلابيات الزهرية أو المزينة باللون الزهري في إطلالاتك لخيار أنثوي مرح، فقد جمعنا لكِ عدة خيارات، منها جلابية سكّرية مزينة بالزهري وبزهور في الأطراف، وجلابية زهرية مزينة بالرمادي والزهور البيضاء، وأخرى بيضاء مزينة بزهور زهرية، وجلابية زهرية مطرزة بالذهبي لخيار أنثوي أنيق.

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إطلالات الجلابيات المريحة

إطلالات الجلابيات المريحة



لجلابيات مريحة وأنيقة، يمكنك ارتداء جلابية سماوية مزينة بالزهور البيضاء، أو جلابية بيضاء بتطريزات رمادية، أو جلابية بيضاء مزينة بالذهبي والبني، كما اخترنا لكِ جلابية بيضاء ناعمة مزينة بحزام من الصدف، وأخرى واسعة وناعمة مصممة بشكل مكشوف الأكتاف وبجيوب.

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