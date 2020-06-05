السكارف الاكسسوار المثالي لصيف 2020 وطرق تنسيقه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 يونيو 2020 10:41 مساءً -

لاحظنا عودة السكارف إلى ساحة موضة الاكسسوارات منذ سنوات قليلة ماضية حيث قدمته الكثير من الدور العالمية على منصاتها بأساليب وتصاميم وخامات وألوان مختلفة.

سكارف باللون الأبيض السادة من توري بورتش Tory Burch



ولصيف 2020، يعد السكارف واحداً من الاكسسوارات المثالية هذا الموسم، حيث رأيناه على منصات العروض خلال أسابيع الموضة العالمية منسقاً بأساليب كاجوال مناسبة للإطلالات العملية في النهار، وأخرى أكثر رسمية أو فورمال.

فإذا كنت من عاشقات السكارف وتودين اعتماد هذه الصيحة، حتى لو لم تكوني من المحجبات، اكتشفي معنا في ما يلي أفكار تنسيقه بالطريقة المثالية في صيف 2020 لإضفاء لمسة مترفة مفعمة بالأنوثة على إطلالتك سواء كانت كاجوال أو رسمية.

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أفكار تنسيق السكارف لصيف 2020

السكارف الكاجوال موضة صيف 2020

السكارف على منصة لاكوست Lacoste



شاهدنا العديد من موديلات السكارف على منصات عروض صيف 2020، حيث عمد المصممون إلى تقديمها لاستكمال إطلالات العارضات بطريقة أنثوية ناعمة.

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نسقت دار سيلين Celine السكارف بطريقة عصرية مغطية رؤوس العارضات، منسقةً إياه مع إطلالات شبه كاجوال جاء الدنيم من أبرزها سواء من خلال البناطيل أو التنانير.

كذلك، فقد عمدت دار لاكوست Lacoste إلى تضمين السكارف بأسلوب neckerchief حول الرقبة في مختلف الإطلالات التي رصدناها على منصة عرض صيف 2020، حيث جاء هذا الاكسسوار بنفس ألوان الأزياء أو بدرجات متقاربة. وقد لفتنا كيف نسقت العلامة الفستان الأصفر الكاجوال مع سكارف باللون البيج للكسر من حدة اللون.

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السكارف الرسمي موضة صيف 2020

سكارف بالشراريب من بربري Burberry



لصيف 2020، وضع المصممون العالميون بين أيدينا الكثير من الأفكار لتنسيق السكارف الرسمي بالطريقة المثالية لأناقة ليس لها مثيل. يمكنك ربط السكارف على جانب الرقبة بالطريقة الكلاسيكية كما رأيناه على عارضات مارك جايكوبس Marc Jacobs بالطبعات منسقاً مع إطلالة بلون واحد، وعلى منصة إرديم Erdem باللون الفاوشيا منسقاً مع فستان أبيض منعش.

كذلك، يمكنك أن تعتمدي طريقة السكارف الرسمي كما رأيناها على منصة دار بربري Burberry مزيناً الرقبة والكتفين ومتدلياً على الظهر؛ أو يمكنك اعتماد صيحة جديدة رصدناها على منصات عروض صيف 2020 للسكارف بالأخص لدى مارك جايكوبس Marc Jacobs وإرديم Erdem من خلال طي السكارف بشكل مثلث ووضعه على كتف واحد ومن ثم ربطه على الخصر من الجهة المقابلة.

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