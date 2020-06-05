أزياء محجبات صيفية تخفي عيوب الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 يونيو 2020 10:41 مساءً - احتوت عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020 على حصة كبيرة من الموديلات الساترة التي تناسب ذوق المرأة المحجبة حيث تنوعت الصيحات بين التنانير الماكسي والبناطيل الواسعة والفساتين طويلة الكمين.



"الخليج 365" تستعرض لكِ أحدث التصميمات لتختاري منها ملابس محجبات تعزز أناقتك المحتشمة وتخفي عيوب جسمك.



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فساتين بأكمام طويلة موضة صيف 2020





valentino







تأتي الفساتين طويلة الكمين على أول قائمة الأزياء المناسبة للمحجبات، تنوعت قصاتها هذا العام ولكن قصة الـ A Line كانت الأبرز، أحببنا الفستان عالي الخصر المغلف بالطبعات منفوخ الكمين من ماركة مارك جاكوبز Marc Jacobs ونرشحه بقوة للنحيفات.

استحوذت الفساتين المصممة على طراز القميص على اهتمام كبريات الدور العالمية وقدمت دار فالنتينو Valentino واحد من أجمل التصاميم تميز باللون الأبيض والتنورة المكسره.





تنانير ماكسي الأبرز في مجموعات 2020



Badgley Mischka







كانت التنانير الماكسي نجمة عروض ربيع وصيف 2020، بعض الماركات زينتها بطبعات الورود كما في التصميم الذي رصدناه لدى بادجلي ميشكا Badgley Mischka، تفاديه في حال كنتِ قصيرة القامة ونسقيه على غرار العارضة مع قميص أبيض.

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بناطيل واسعة لاطلالات المحجبات

Elie Tahari





برزت هذا العام موضة البناطيل واسعة الأرجل وبرع المصممون في ابتكار أشكال منوعة منها، أعجبنا التصميم السيمون ذي الطبعات من توقيع دينيس باسو Dennis Basso نسقيه مع توب أبيض وصندال ذهبي أو باللون البيج الفاتح، كما لفتنا البنطال البيج المنقط من إيلي تهاري Elie Tahari والذي ارتدته العارضة مع قميص من نفس اللون والطبعة، موديل يناسب كافة أشكال القامات بفضل طباعته الصغيرة.









الجمبسوت الواسع موضة الموسم







Naeem Khan





حرص المصممون على إدراج تشكيلة من قطع الجامبسوت الواسعة والتي تحاكي الذوق المحافظ وتؤمن لمن ترتديها لوك عصري يزيد من طولها، ننصحك بمطالعة الموديل المطبع من نعيم خان Naeem Khan والجامبسوت الأبيض المصمم ببنطال بليسيه من مونيك لولييه Monique Lhuillier.

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