يمنع نوم الجنين.. أسباب منع الحامل من شرب الكافيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

يدخل الكافيين في العديد من المشروبات التي يقبل عليها الجميع ويدمنها، ولكن هناك أشخاص ممنوعون تناولها لأسباب عدّة.

الحوامل من ضمن الفئة التي يتم منعها من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، إذ أثبتت الدراسات أن الإفراط في تناوله يمكن أن يعرض الحامل للإجهاض.

وأشارت دراسة حديثة إلى أن تناول كميات معتدلة منن الكافيين يمكن أن تسبب الإجهاض أيضًا، وعلى الرغم من أن جمعية الحمل الأمريكية أكدت أن نتائج هذه الدراسات غير دقيقة لكنها بتجنبه قدر الإمكان لأنها يهدد حياة الحامل ويضر جنينها، بحسب ما ذكر موقع "the list".

ومن ضمن الأضرار التي تنتج عن تناول الكافيين بكثرة:

- مدر للبول:

يتسبب الكافيين في إدرار البول، ومن ثم الجفاف في جسم الحامل، وهذا ليس جيدًا لغذاء الجنين

- يزيد من ضغط الدم:

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يزيد الكافيين من ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب.

- يضر الجنين:

يحتوي الكافيين على نسبة عالية من عنصر الأوكتان الذي يسبب الضرر للجنين حيث إن عملية التمثيل الغذائي له تكون غير ناضجة بما يكفي للتعامل مع الكافيين.

- يعطل نمو الطفل:

يعطل الكافيين من نمو الجنين ويمنعه من النوم ويبدأ بالركل والحركة بقوة داخل بطن الأم، ويؤثر على نموه أيضَا بعد الولادة.

- الرضاعة:

إذا كنتي ترضعي طفلك رضاعة طبيعية فابتعدي عن كل المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي القهوة والمشروبات الغازية.