طريقة التنظيف الجاف للملابس في المنزل تجنبا لنقل عدوى كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

سبّب فيروس كورونا هاجسا لدى الجميع من ناحية التعقيم والتنظيف، حتى لا يسْهُل انتقال العدوى.

كما غيّر الفيروس سلوك الأشخاص؛ فمثلًا أصبح طلب الوجبات السريعة لا يعتمد عليه الكثيرين واختاروا أن يطهوا طعامهم في المنزل.

وإذا كنت من محبي الاعتماد على النفس في هذه الفترة الحساسة، سنرشدك اليوم على خطوات التنظيف الجاف للملابس في المنزل بدلًا من اللجوء إلى أماكن التنظيف لتقليل انتشار العدوى ودخول الفيروس إلى منزلك، إذ ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن كورونا يبقى على الأسطح لفترات، وعلى الملابس بحسب درجة الحرارة والرطوبة التي تؤثر على نموه.

وتقول مصممة الأزياء سيندي كونروي لموقع "the list" إن التنظيف الجاف من المنزل سهل جدًا ولكن هناك بعض الحالات التي تحتاج إلى متخصصين.

وأشارت أن كل الملابس التي تحتوي على ملصقات التنظيف الجاف تتناسب معها الطريقة التالية، وتكون هذه الملابس مصنوعة من الأقمشة الخفيفة من الحرير أو الشيفون.

في البداية تخلص من البقع إذا كانت موجودة في الملابس عن طريق استخدام المسحوق الخاص بالتنظيف الجاف وافرك المنطقة المراد تنظيفها جيدًا.

بعد التأكد من زوال البقع، اغسل الملابس يدويًا بالماء البارد عن طريق وضعها في حوض أو دلو، وامزجها مع المسحوق وأخرجها منه، وأعد غمسها لعدة مرات وأفرك الأماكن المتسخة بأطراف أصابعك، ولا تستخدم أي أداة خشنة حتى لا تتلف الأنسجة.

وبعدها اشطف الملابس جيدًا عن طريق إفراغ الدلو من المياه والصابون، واملأه بمياه فقط وأشطف الملابس بنفس طريقة الغسيل.

وإذا أردت أن تستخدم الغسالة ضع الملابس في الكيس المخصص للتنظيف الجاف والغِ برنامج العصر من الغسالة، واحرص أن تكون الألوان متشابهة حتى لا تختلط معًا وتتلف الملابس.

بعد الانتهاء من هذه الخطوة، ضع الملابس على رف مسطح للتخلص من المياه الزائدة وبعدها ضعها على شماعة إذا كان الغسيل بالطريقة اليدوية، وإذا غسلتها في الغسالة ضعها على شماعة وتجنب نشرها على الأحبال حتى لا تتلف.

أما الخطوة الأخيرة هي الكي، فبعد التأكد من أن الملابس أصبحت نظيفة وخالية من البقع قم بكيها بمكواة البخار إن وجدت أو مكواة المنزل العادية ولكن مكواة البخار سيكون تأثيرها أقوى.

هناك طريقة أخرى سهلة لتنظيف الملابس الجاف، وتعتمد على نفس الخطوات السابقة ولكن بعد غسلها قم بلفها في منشفة نظيفة والضغط عليها برفق لخروج المياه من الملابس، وهي طريقة بديلة لوضع الملابس على رف مسطح.